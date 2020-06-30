"Еще одно преступление": Меджлис о голосовании за поправки в Конституцию РФ в оккупированном Крыму

30 июня, 2020, 21:46

Меджлис крымскотатарского народа сделал заявление в связи с преступлением, осуществляемым Россией на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя - проведением "общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ"

Текст заявления опубликован на странице в Facebook Рефат Чубаров.

"Российская Федерация проводит с 25 июня по 1 июля 2020 года на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя "общероссийское голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации". Указанное действие является еще одним преступлением, которое совершается Российской Федерацией в нарушение основных принципов и общепризнанных норм международного права ", - говорится в заявлении.

Кроме того, считают в Меджлисе, незаконное голосование является нарушением "своих международных обязательств относительно уважения территориальной целостности и суверенитета других государств, содержащихся в Уставе Организации Объединенных Наций, Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинском заключительном акте) , меморандуме о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум) и в ряде других двусторонних и многосторонних международных договоров".

Авторы заявления считают, что "общероссийское голосование" на временно оккупированной территории АРК и города Севастополя подпадает под квалификацию международного преступления, ответственность за совершение которого полностью возлагается на Российскую Федерацию".

По данным Меджлиса, российские оккупанты заставляют жителей Крыма к участию в "общероссийском голосовании".

"Особое давление и морального террора со стороны российской оккупационной власти испытывают руководители и сотрудники учреждений образования, здравоохранения, работники коммунальных предприятий, представители малого и среднего бизнеса", - говорится в заявлении.

Меджлис крымскотатарского народа призывает ООН, Европейский Союз, Совет Европы, ОБСЕ, парламенты и правительства государств к усилению международного политического, дипломатического, экономического давления с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно-признанных границ, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь.

Меджлис призывает власти Украины срочно принять меры, направленные на дальнейшую консолидацию международного сообщества в отражении российской агрессии и в восстановлении территориальной целостности.

Меджлис крымскотатарского народа выражает поддержку всем жителям Крыма, "которые в условиях российской оккупации сохраняют собственное достоинство и преданность родной земле, демонстрируют устойчивость и неприятие оккупации".