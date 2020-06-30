"Для любителей штрафов": в Киеве полиция разметила места, где запрещено парковаться
30 июня, 2020, 22:18
В Киеве патрульная полиция создала разметку "для любителей штрафов" на местах, запрещенных для парковки
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба МВД.
"Таким необычным и несколько ироничным образом мы решили напомнить водителям, что парковаться нужно согласно ПДД. А иначе - любить платить штраф", - говорится в сообщении.
Сейчас в столице такая разметка создана в 65 местах, но в планах правоохранителей - более 100 таких надписей.
"Выбирали из тех мест, где водители наиболее часто любят парковаться неправильно", - отметили в МВД.
В министерстве сообщили, что с начала 2020 года полицейские вынесли около 40 тыс. постановлений за нарушения водителями транспортных средств правил парковки.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи
-
29 июня, 2020 Тайна мастера. Вымышленная биография Антонио Страдивари
-
28 июня, 2020 Родной, независим и государственный! Язык и Конституция
Читайте также
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи
-
29 июня, 2020 Тайна мастера. Вымышленная биография Антонио Страдивари