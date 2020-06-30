"Для любителей штрафов": в Киеве полиция разметила места, где запрещено парковаться

30 июня, 2020, 22:18

В Киеве патрульная полиция создала разметку "для любителей штрафов" на местах, запрещенных для парковки

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба МВД.

"Таким необычным и несколько ироничным образом мы решили напомнить водителям, что парковаться нужно согласно ПДД. А иначе - любить платить штраф", - говорится в сообщении.

Сейчас в столице такая разметка создана в 65 местах, но в планах правоохранителей - более 100 таких надписей.

"Выбирали из тех мест, где водители наиболее часто любят парковаться неправильно", - отметили в МВД.

В министерстве сообщили, что с начала 2020 года полицейские вынесли около 40 тыс. постановлений за нарушения водителями транспортных средств правил парковки.

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