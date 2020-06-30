"Для борьбы с политическими проститутами": экс-заместительница министра Клитина в купальнике объявила о создании партии
Об этом она сказала в видео-обращении на Youtube.
"Украинцы, хочу обратиться к вам. Я решила бороться за правду самостоятельно, так как на этих идиотов в штанах точно надежды нету. Я создаю свою партию" Украина против коррупции ", чтобы разобраться, наконец, с этими политическими проститутом", - заявила Клитина .
Клитина также заявила, что министр инфраструктуры Владислав Криклий уволил ее и "облил грязью", потому что она мешала им воровать на "Укрзализныци".
"Поэтому я хочу разобраться со всеми коррупционерами и политическими проститутом. Все желающие, присоединяйтесь ко мне. Скажем" нет "политическим проститутам", - подчеркнула Клитина в видеообращении.
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- Как сообщалось ранее, уволена после переписки с пранкеры заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина требовала лишить должностей госсекретаря Мининфраструктуры Андрея Галущака и главу "Укрзализныци" Евгения Кравцова.
- Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий инициировал увольнение своей заместителя Александры Клитиной.
- Глава министерства обратился в правоохранительные органы проверить изложенную информацию в одном из Telegram-каналов о возможной коррупции в "Укрзализныце", о деятельности проектных офиса "Разом" и другие.
- На опубликованном записи якобы разговора в одном из ресторанов Кривого Рога между народными депутатами от правящей партии "Слуга народа" и руководителем полиции Днепропетровской области была озвучена информация о том, что Александра Клитина попала на свою должность "через постель", а не благодаря профессионализму. Впоследствии чиновница опровергла эту информацию и заявила, что "обожает свою семью".
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