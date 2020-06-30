30 июня, 2020, 12:52

Александра Клитина объявила о создании партии "Украина против коррупции" и заявила, что хочет разобраться со всеми коррупционерами и "политическими проститутами"

Об этом она сказала в видео-обращении на Youtube.

"Украинцы, хочу обратиться к вам. Я решила бороться за правду самостоятельно, так как на этих идиотов в штанах точно надежды нету. Я создаю свою партию" Украина против коррупции ", чтобы разобраться, наконец, с этими политическими проститутом", - заявила Клитина .

Клитина также заявила, что министр инфраструктуры Владислав Криклий уволил ее и "облил грязью", потому что она мешала им воровать на "Укрзализныци".

"Поэтому я хочу разобраться со всеми коррупционерами и политическими проститутом. Все желающие, присоединяйтесь ко мне. Скажем" нет "политическим проститутам", - подчеркнула Клитина в видеообращении.

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