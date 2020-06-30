 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Для борьбы с политическими проститутами": экс-заместительница министра Клитина в купальнике объявила о создании партии

"Для борьбы с политическими проститутами": экс-заместительница министра Клитина в купальнике объявила о создании партии


фото: youtube
Александра Клитина объявила о создании партии "Украина против коррупции" и заявила, что хочет разобраться со всеми коррупционерами и "политическими проститутами"

Об этом она сказала в видео-обращении на Youtube.

"Украинцы, хочу обратиться к вам. Я решила бороться за правду самостоятельно, так как на этих идиотов в штанах точно надежды нету. Я создаю свою партию" Украина против коррупции ", чтобы разобраться, наконец, с этими политическими проститутом", - заявила Клитина .

Клитина также заявила, что министр инфраструктуры Владислав Криклий уволил ее и "облил грязью", потому что она мешала им воровать на "Укрзализныци".

"Поэтому я хочу разобраться со всеми коррупционерами и политическими проститутом. Все желающие, присоединяйтесь ко мне. Скажем" нет "политическим проститутам", - подчеркнула Клитина в видеообращении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

  • Как сообщалось ранее, уволена после переписки с пранкеры заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина требовала лишить должностей госсекретаря Мининфраструктуры Андрея Галущака и главу "Укрзализныци" Евгения Кравцова.
  • Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий инициировал увольнение своей заместителя Александры Клитиной.
  • Глава министерства обратился в правоохранительные органы проверить изложенную информацию в одном из Telegram-каналов о возможной коррупции в "Укрзализныце", о деятельности проектных офиса "Разом" и другие.
  • На опубликованном записи якобы разговора в одном из ресторанов Кривого Рога между народными депутатами от правящей партии "Слуга народа" и руководителем полиции Днепропетровской области была озвучена информация о том, что Александра Клитина попала на свою должность "через постель", а не благодаря профессионализму. Впоследствии чиновница опровергла эту информацию и заявила, что "обожает свою семью".
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 июня, 2020 вторник

больше новостей

30 июня, 2020 вторник

29 июня, 2020 понедельник

28 июня, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать