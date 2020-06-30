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Espreso.tvОбщество"Чтобы сын мной гордился, а не слушал, что мама - проститутка": экс-заместитель Криклия Клитина о намерении создать партию

"Чтобы сын мной гордился, а не слушал, что мама - проститутка": экс-заместитель Криклия Клитина о намерении создать партию


фото: kp.ua
Бывшая заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина заявила, что не намерена создавать партию, когда об этом заявляла на видео, но после такого публичного внимания вынуждена это сделать

Об этом она рассказала в интервью Страна.

"Когда я записывала видео, не знала, будет ли популярным мое заявление. А смотрю: популярность зашкаливает. Значит, буду делать партию", - сказала она.

На вопрос, будут ли в будущей партии только женщины, Клитина возразила.

Клитина добавила, что политическую силу назовет "Украина против коррупции".

Кроме того, она также объяснила, почему снова хочет вернуться в политику.

"Потому что я не могу больше терпеть травлю меня и других женщин. Не могу спокойно смотреть на эту коррупцию, продажность политиков. Решила сама взяться за поиск правды, наведение порядка у нас в стране. Потому вижу больше никому", - отметила женщина.

При этом она отметила, что сейчас в руководстве сами "политические проституты" и сексисты.

Впрочем, в конце разговора женщина призналась, зачем создает партию.

"Вы знаете, я хочу, чтобы мой сын мной гордился. А не слушался в школе, что моя мама - проститутка. Это моя цель", - подчеркнула Клитина.

  • Александра Клитина объявила о создании партии "Украина против коррупции" и заявила , что хочет разобраться со всеми коррупционерами и "политическими проститутами".

 

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