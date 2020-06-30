Психологически "Колосу" теперь будет намного легче, - герой матча 28 тура Владимир Лысенко

30 июня, 2020, 14:14

Форвард ковалевского "Колоса" Владимир Лысенко сделал дубль в матче 28 тура УПЛ "Колос" 2: 1 "Александрия" и принес своей команде победу после семи поражений подряд

О своих впечатлениях от игры он рассказал в эксклюзивном интервью программе "Футбольный Формат" на Еспресо.TV .

"Мы все очень довольны победой, тем более, что такая серия неудач была перед этим. По игре все было хорошо, играла команда неплохо. Но ни как не могли победить. В матче против" Александрии "все для нас сложилось хорошо, особенно учитывая невероятную жару, трудновато было играть, но три очка есть три очка, победа является победой. Психологически команде будет намного легче теперь.

Никакого мандража у нас не было, просто не везло нам в предыдущих матчах. Пенальти не забивали, много моментов не использовали, которые можно считать стопроцентными. А в матче с "Александрией" фортуна была уже на нашей стороне, и мы заслуженно выиграли.

О жаре - да, там стоять было трудно, а представьте себе, как нам бигалося. Но я скажу, что не только нам было трудно, а и команде соперника также было трудно играть на таких условиях. Не просто было демонстрировать высокие скорости весь матч.

После матча президент клуба Андрей Засуха пришел в раздевалку, поблагодарил команду за самоотдачу, за победу. Когда у нас была проигрышная серия, он нас поддерживал. Говорил, что по игре - все отлично, что на тренировках все ребята отдаются полностью, просто не было фарта. А сегодня мы получили победу, поэтому он пришел в раздевалку и поблагодарил всех нам ", - рассказал Владимир Лысенко в программе" Футбольный Формат".

В 28-м туре чемпионата Украины дубль Лысенко помог "Колоса" победить "Александрию" 2: 1.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .