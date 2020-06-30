 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортПсихологически "Колосу" теперь будет намного легче, - герой матча 28 тура Владимир Лысенко

Психологически "Колосу" теперь будет намного легче, - герой матча 28 тура Владимир Лысенко


фото: koloskovalivka.com
Форвард ковалевского "Колоса" Владимир Лысенко сделал дубль в матче 28 тура УПЛ "Колос" 2: 1 "Александрия" и принес своей команде победу после семи поражений подряд

О своих впечатлениях от игры он рассказал в эксклюзивном интервью программе "Футбольный Формат" на Еспресо.TV .

"Мы все очень довольны победой, тем более, что такая серия неудач была перед этим. По игре все было хорошо, играла команда неплохо. Но ни как не могли победить. В матче против" Александрии "все для нас сложилось хорошо, особенно учитывая невероятную жару, трудновато было играть, но три очка есть три очка, победа является победой. Психологически команде будет намного легче теперь.

Никакого мандража у нас не было, просто не везло нам в предыдущих матчах. Пенальти не забивали, много моментов не использовали, которые можно считать стопроцентными. А в матче с "Александрией" фортуна была уже на нашей стороне, и мы заслуженно выиграли.

О жаре - да, там стоять было трудно, а представьте себе, как нам бигалося. Но я скажу, что не только нам было трудно, а и команде соперника также было трудно играть на таких условиях. Не просто было демонстрировать высокие скорости весь матч.

После матча президент клуба Андрей Засуха пришел в раздевалку, поблагодарил команду за самоотдачу, за победу. Когда у нас была проигрышная серия, он нас поддерживал. Говорил, что по игре - все отлично, что на тренировках все ребята отдаются полностью, просто не было фарта. А сегодня мы получили победу, поэтому он пришел в раздевалку и поблагодарил всех нам ", - рассказал Владимир Лысенко в программе" Футбольный Формат".

В 28-м туре чемпионата Украины дубль Лысенко помог "Колоса" победить "Александрию" 2: 1.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 июня, 2020 вторник

больше новостей

30 июня, 2020 вторник

29 июня, 2020 понедельник

28 июня, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать