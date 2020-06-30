Превратить таможню в платный сервис: Саакашвили представил Зеленскому концепцию "открытых таможенных пространств"

30 июня, 2020, 22:05

Во время заседания Нацсовета реформ, которое состоялось под председательством Президента Владимира Зеленского, обсудили законопроекты по реформированию отраслей экономики

Об этом сообщили в пресс-служба Офиса президента.

Во время заседания Национального совета реформ была представлена концепция реформирования Государственной таможенной службы.

В частности, планируется создание "открытых таможенных пространств", которые позволят повысить зарплаты таможенникам, модернизировать инфраструктуру, а также автоматизировать и диджитализировать таможенную систему.

"Главной концепцией открытого таможенного пространства является то, что мы отходим от классического штампа и превращаем это в платный сервис", - сообщил глава исполнительного комитета реформ Саакашвили.

Также в рамках реформы планируется усилить ответственность за контрабанду и унифицировать таможенные ставки.

"Если мы говорим о таможенной реформе, у нас должен быть менеджер - это руководитель таможни, который сможет внедрить реформу. - ред.) в жизнь", - сказал Зеленский.

Кроме этого была представлена предварительная версия законопроекта о налоге на выведенный капитал.