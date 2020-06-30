Превратить таможню в платный сервис: Саакашвили представил Зеленскому концепцию "открытых таможенных пространств"
Об этом сообщили в пресс-служба Офиса президента.
Во время заседания Национального совета реформ была представлена концепция реформирования Государственной таможенной службы.
В частности, планируется создание "открытых таможенных пространств", которые позволят повысить зарплаты таможенникам, модернизировать инфраструктуру, а также автоматизировать и диджитализировать таможенную систему.
"Главной концепцией открытого таможенного пространства является то, что мы отходим от классического штампа и превращаем это в платный сервис", - сообщил глава исполнительного комитета реформ Саакашвили.
Также в рамках реформы планируется усилить ответственность за контрабанду и унифицировать таможенные ставки.
"Если мы говорим о таможенной реформе, у нас должен быть менеджер - это руководитель таможни, который сможет внедрить реформу. - ред.) в жизнь", - сказал Зеленский.
Кроме этого была представлена предварительная версия законопроекта о налоге на выведенный капитал.
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