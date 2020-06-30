 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПревратить таможню в платный сервис: Саакашвили представил Зеленскому концепцию "открытых таможенных пространств"

Превратить таможню в платный сервис: Саакашвили представил Зеленскому концепцию "открытых таможенных пространств"


фото: Офіс президента
Во время заседания Нацсовета реформ, которое состоялось под председательством Президента Владимира Зеленского, обсудили законопроекты по реформированию отраслей экономики

Об этом сообщили в пресс-служба Офиса президента.

Во время заседания Национального совета реформ была представлена концепция реформирования Государственной таможенной службы.

В частности, планируется создание "открытых таможенных пространств", которые позволят повысить зарплаты таможенникам, модернизировать инфраструктуру, а также автоматизировать и диджитализировать таможенную систему.

"Главной концепцией открытого таможенного пространства является то, что мы отходим от классического штампа и превращаем это в платный сервис", - сообщил глава исполнительного комитета реформ Саакашвили.

Также в рамках реформы планируется усилить ответственность за контрабанду и унифицировать таможенные ставки.

"Если мы говорим о таможенной реформе, у нас должен быть менеджер - это руководитель таможни, который сможет внедрить реформу. - ред.) в жизнь", - сказал Зеленский.

Кроме этого была представлена предварительная версия законопроекта о налоге на выведенный капитал.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 июня, 2020 вторник

больше новостей

30 июня, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать