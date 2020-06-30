Пожар в Одесском колледже: в суд передали дело в отношении директора, его экс-заместителя и двух сотрудников
30 июня, 2020, 20:30
Прокуроры направили в Приморский районный суд Одессы обвинительные акты в отношении руководства Одесского колледжа, где в декабря 2019 года случился пожар
Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.
Обвинительные акты касаются директора колледжа, заведующего хозяйством, заведующего дневного отделения экономики и предпринимательства и бывшего заместителя директора по административно-хозяйственной работе.
Их подозревают в нарушении требований пожарной безопасности, что привело к возникновению пожара.
Дело возбуждено по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.
- Напомним, 4 декабря в Одессе загорелось помещение колледжа по ул. Троицкой, 25.
- Полиция открыла производство по статье о нарушении правил безопасности.
- В связи с трагедией 8 декабря было объявлено днем траура .
- Полиция установила двух подозреваемых в пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
- Экс-премьер-министр Алексей Гончарук объявил об отставках чиновников, ответственных за пожарную безопасность в Одесской области.
- Директору колледжа сообщено о подозрении в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия. Ее отправили под домашний арест .
- В результате пожара погибли 16 человек .
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