Пожар в Одесском колледже: в суд передали дело в отношении директора, его экс-заместителя и двух сотрудников

30 июня, 2020, 20:30

Прокуроры направили в Приморский районный суд Одессы обвинительные акты в отношении руководства Одесского колледжа, где в декабря 2019 года случился пожар

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Обвинительные акты касаются директора колледжа, заведующего хозяйством, заведующего дневного отделения экономики и предпринимательства и бывшего заместителя директора по административно-хозяйственной работе.

Их подозревают в нарушении требований пожарной безопасности, что привело к возникновению пожара.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.