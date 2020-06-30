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Espreso.tvЭкономикаПопытка увольнения: директор "Укрспирт" подал два иска в суд

Попытка увольнения: директор "Укрспирт" подал два иска в суд


фото: censor.net
Директор государственного предприятия "Укрспирт" Сергей Блескун подал два иска в суд из-за попытки увольнения 17 июня, когда он официально находился в отпуске

Об этом директор государственного предприятия "Укрспирт" Сергей Блескун написал в Facebook.

"Учитывая попытку незаконного увольнения меня с должности и.о. директора ГП" Укрспирт "в период отпуска,  который был  письменно подтвержден, счел необходимым принять меры по защите своих трудовых прав и самого главного - тех наработок, которые, без преувеличения, удалось достичь невероятными усилиями всей нашей команды как для государственного предприятия, так и для отрасли в целом ", - написал Блескун.

По словам Блескуна с целью защиты своих прав, и, как следствие, избежать рисков приостановлении запущенных президентом Украины Владимиром Зеленским процессов демонополизации спиртовой отрасли и приватизации "Укрспирт", он подал иски в суд.

Первый - административный иск о необходимости проведения прозрачного конкурса на должность руководителя предприятия (по информации Блескуна, требование о необходимости проведения такого конкурса императивно установлена действующей правовой постановлением Кабмина).

"Ведь в тот день, кроме моего незаконного кратковременного увольнения, имело место согласование нового руководителя. Незаконные изменения попытались осуществить быстро, за несколько часов. Совершенно очевидно, что увольнения и назначения руководителя такого предприятия должны иметь причины и основания, иметь широкое обсуждение специалистами отрасли. Я - за публичную и открытую деятельность, поэтому готов идти на конкурс и отвечать за воплощение стратегии отрасли и ГП "Укрспирт", - написал Блескун.

Второй иск, по его словам, - гражданский иск о необходимости подписания контракта, как это предусматривает Устав госпредприятия "Укрспирт".

"В отношении него сообщаю, что в пятницу, 26 июня, суд счел необходимым удовлетворить заявление об обеспечении исковых требований путем запрета действий, направленных на незаконное увольнение до момента рассмотрения спора", - отметил глава "Укрспирта".

Он также выразил уверенность, что его правовую позицию положительно оценят лидеры страны, народные депутаты и все, кто понимает необходимость успешного завершения начатых процессов по демонополизации отрасли и приватизации предприятия-монополиста.

Блескун напомнил, что 17 июня, в соответствии с приказом министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, его освободили и в тот же день приказ отменили.

"Такие действия министра я до сих пор не понимаю. Не было и нет объяснения причины этого решения. Кроме того, я находился в официальном отпуске, согласованной с профильным министерством", - отметил Блескун.

Также, по словам главы госпредприятия, министр Петрашко с момента назначения не проявил заинтересованности к делам отрасли, в том числе и к результатам хозяйственной деятельности госпредприятия, а также течения процесса его приватизации. Блескун добавил, что с момента назначения Петрашко министром, он ни разу не провел встречи с руководством "Укрспирт".

  • Как сообщалось, 17 июня министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко подписал приказ об увольнении исполняющего обязанности председателя "Укрспирта" Сергея Блескуна, а затем, в тот же день, отменил его.
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