 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирПольские пограничники задержали украинца, которого разыскивали за убийства в Украине

Польские пограничники задержали украинца, которого разыскивали за убийства в Украине


фото: Укрінформ
В пешеходном пункте пропуска в Медыке польские пограничники задержали гражданина Украины, которого Интерпол разыскивал за убийства

Об этом сообщает Польское радио .

Во время паспортного контроля польские пограничники обнаружили, что данные украинца есть в базах розыска Интерпола. Выяснилось, что 50-летний мужчина несколько лет разыскивают «красной карточкой» Интерпола. Его подозревают в убийствах и хищении имущества в Украине.

По словам пресс-секретаря Бескидского отдела пограничной службы Польши майор Эльжбеты Пикор, «красная карточка» означает высокий уровень международного розыска и является информацией для органов всех стран, разыскиваемый - опасный преступник.

Мужчину задержали и передали полиции. Далее по решению суда его должны экстрадировать.

  • По словам польских пограничников, с начала года в подкарпатских переходах на польско-украинской границе задержали 62 человека, разыскиваемых «красной карточкой» Интерпола.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 июня, 2020 вторник

29 июня, 2020 понедельник

больше новостей

30 июня, 2020 вторник

29 июня, 2020 понедельник

28 июня, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать