Польские пограничники задержали украинца, которого разыскивали за убийства в Украине
Об этом сообщает Польское радио .
Во время паспортного контроля польские пограничники обнаружили, что данные украинца есть в базах розыска Интерпола. Выяснилось, что 50-летний мужчина несколько лет разыскивают «красной карточкой» Интерпола. Его подозревают в убийствах и хищении имущества в Украине.
По словам пресс-секретаря Бескидского отдела пограничной службы Польши майор Эльжбеты Пикор, «красная карточка» означает высокий уровень международного розыска и является информацией для органов всех стран, разыскиваемый - опасный преступник.
Мужчину задержали и передали полиции. Далее по решению суда его должны экстрадировать.
- По словам польских пограничников, с начала года в подкарпатских переходах на польско-украинской границе задержали 62 человека, разыскиваемых «красной карточкой» Интерпола.
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