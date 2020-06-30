Польские пограничники задержали украинца, которого разыскивали за убийства в Украине

30 июня, 2020, 07:50

В пешеходном пункте пропуска в Медыке польские пограничники задержали гражданина Украины, которого Интерпол разыскивал за убийства

Об этом сообщает Польское радио .

Во время паспортного контроля польские пограничники обнаружили, что данные украинца есть в базах розыска Интерпола. Выяснилось, что 50-летний мужчина несколько лет разыскивают «красной карточкой» Интерпола. Его подозревают в убийствах и хищении имущества в Украине.

По словам пресс-секретаря Бескидского отдела пограничной службы Польши майор Эльжбеты Пикор, «красная карточка» означает высокий уровень международного розыска и является информацией для органов всех стран, разыскиваемый - опасный преступник.

Мужчину задержали и передали полиции. Далее по решению суда его должны экстрадировать.

По словам польских пограничников, с начала года в подкарпатских переходах на польско-украинской границе задержали 62 человека, разыскиваемых «красной карточкой» Интерпола.