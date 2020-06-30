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Espreso.tvОбществоПерерасчет пенсий: украинцам назвали новый размер выплат после увеличения прожиточного минимума

Перерасчет пенсий: украинцам назвали новый размер выплат после увеличения прожиточного минимума


фото: newsone
В связи с увеличением прожиточного минимума с 1 июля 2020 года Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсионных выплат

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

"Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсионных выплат с 1 июля 2020 года в связи с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1638 грн до 1712 грн", - говорится в сообщении.

Так, для пенсионеров, которые не работают, возрастет размер минимальной пенсии по возрасту и доплаты за сверхнормативный стаж. В частности, минимальный размер пенсии по возрасту с 1 июля составит 1712 грн, а максимальный размер выплаты - 17 120 грн.

Для неработающих пенсионеров возрастет размер минимальной пенсии по возрасту, доплаты за сверхнормативный стаж.

Независимо от того, работает лицо или нет, увеличатся размеры установленных к пенсиям надбавок, повышений, пенсий за особые заслуги перед Украиной, других доплат, которые базируются на величине прожиточного минимума.

Размер повышения пенсии по результатам перерасчета зависит от того, какие составляющие входят в пенсионную выплату, исчисляется от прожиточного минимума.

Пересчет проведен в автоматическом режиме. Выплата перечисленных пенсий будет проводиться с 4 июля.

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