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Espreso.tvОбществоПаводок в Карпатах: на выделенные правительством средства можно отремонтировать лишь 17 км дорог, - Княжицкий

Паводок в Карпатах: на выделенные правительством средства можно отремонтировать лишь 17 км дорог, - Княжицкий


фото: "ЄС"
30 июня народный депутат от фракции "Еропейська Солидарность" Николай Княжицкий подчеркнул на недостаточности средств, выделенных правительством на борьбу результатам стихийного бедствия в Карпатах

Об этом народный депутат Николай Княжицкий заявил с трибуны Верховной Рады, передает Еспресо.TV .

"Боль Его Славы, Черный поток - это названия сел, откуда мы вернулись вместе с Петром Алексеевичем Порошенко. Я назову другие села: Дземброня, Зеленое, Хорозов, Бережниця - это украинские села, отрезанные фактически от мира. Это села, где позабирало мосты, где людям оползнями и наводнениями разрушили дома. Это села, где никто из представителей государства до сих пор не был. Это села, люди которых не знают, как им жить. А мы здесь рассматриваем в этом зале? Рассматриваем, как снова повысить зарплаты прокурорам и судьям (а такой проект стоит в нашей повестке дня)? " - подчеркнул нардеп.

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Политик призвал пригласить премьер-министра в Раду и спросить его, как за 480 млн грн, выделенных на Франковщине, где разрушено 110 км дорог, 90 мостов, повреждено береговых, можно восстановить все. Он отметил, что президент Зеленский говорил дальнобойщикам, что 1 млн стоит километр дороги. По словам Княжицкого, 17 км дорог можно отремонтировать за все средства, выделенные на Ивано-Франковщине, а во Львовскую область, Чернивеччину пошло гораздо меньше средств, а в Тернопольскую - ноль.

"Где правительство? Мы забрали средства из фонда и отправили их на Covid. Международный валютный фонд, общество взялось за голову, потому что как эти деньги используются На Covid они используются? У нас продолжает расти заболеваемость, Львовщина первая. Никто не покупает в лаборатории тестов, чтобы тестировать больных, люди изолировались и работала промышленность. Всем плевать, потому что нужно этим манипулировать и воровать деньги. Воровать и обманывать, воровать и врать. Затем часть этих денег бросили якобы на дороги. Давайте эти деньги отдадим в Прикарпатье, на Карпаты " , - подчеркнул Княжицкий.

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Давайте восстановим дороги и поможем людям, которые остались без жилья. Это не сложно сделать, потому что то, как мы перераспределяем эти средства, просто ужасно. Надо было видеть глаза этих женщин и детей, плакали, подходя к нам, когда мы им привезли помпы, насосы, потому что от государства не было ничего. Сегодня там должен работать техника, сегодня люди там должны работать, но нам важнее, я понимаю, политические преследования. И когда Европейский Союз вводит санкции за невыполнение Минских соглашений Россией, мы судим Порошенко за подписание Минских соглашений и по Томос, мы гоняемся за Стерненком, потому что он украинец. Не стыдно ?! Такое впечатление, что этот зал - это парламент не Украины, а какой-то другой страны. Премьера сюда, Правительство сюда. И к отчету. Спасибо!" - завершил народный депутат Николай Княжицкий.

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