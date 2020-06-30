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Espreso.tvОбществоПарламент и президент вряд ли способны завершить свою каденцию, если не изменят подходы к формированию кадровой политики, - Бессмертный

Парламент и президент вряд ли способны завершить свою каденцию, если не изменят подходы к формированию кадровой политики, - Бессмертный


фото: 5.ua
Дипломат Роман Бессмертный заявил, что руководители государства не могут объективно оценить ситуации, в которой они сейчас находятся, и вряд ли завершат свою каденцию, если не изменят подходы к формированию кадровой политики

Об этом он заявил в эфире "Вердикт с Сергеем Руденко" на Еспресо.TV.

"Очевидно, так как Украина в нынешний ситуации сменила за год два правительства, я убежден, что вряд ли парламент, и президент способны завершить свою каденцию, если они не изменят подходы к формированию кадровой политики, до объективной оценки хотя бы ситуации" , - сказал Бессмертный.

Дипломат отметил, что руководители государства не могут объективно оценить ситуации, в которые они сейчас находятся.

"Мы имеем дело с руководителями, которые не могут объективно оценить, в какой ситуации они находятся, а не то, чтобы выработать шаги по преодолению кризисов, микрокризисов, проблем менеджмента. Я уже не говорю о глобальных вопросах, как война на Востоке, как вопросы, связанные с экономическим кризисом, эпидемией", - подчеркнул Бессмертный.

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