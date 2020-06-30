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Espreso.tvОбществоПарламент Грузии финально одобрил изменения в Конституцию, изменив избирательную систему

Парламент Грузии финально одобрил изменения в Конституцию, изменив избирательную систему


фото: reuters
Парламент Грузии финально поддержал изменения в Конституцию относительно избирательной системы

Об этом сообщает Эхо Кавказа.

В последнем, решающем голосовании в 3-м чтении, проект изменений поддержали 117 депутатов, 3 - голосовали против.

Оппозиционные силы "Европейская Грузия" и "Единое национальное движение" не приняли участия в голосовании, поскольку не был освобожден Георгий Руру, акционер нелояльного к власти телеканала Мтавары архи, которого считают заключенным по политическим мотивам.

Согласно изменениям, будущие парламентские выборы в Грузии, которые запланированы на 31 октября, будут проходить по смешанной системе: 120 депутатов будут избирать по пропорциональной системе, а 30 - по мажоритарной, от одномандатных мажоритарных округов. Ранее мажоритарных мандатов в парламенте было целых 73, а списочных - 77.

Проходной барьер для партий снижен с 5% до 1%. При этом партия, набравшая менее 40% голосов избирателей по пропорциональной системе, не будет иметь права на самостоятельное формирование правительства.

Выборы по этой модели являются частью договоренностей от 8 марта между руководящей партией Грузинская мечта и оппозицией при посредничестве посольства США и представительства ЕС. Частью соглашения является также прекращение политических преследований и освобождение политзаключенных.

Проект предусматривает, что эта система будет применяться и в случае досрочных парламентских выборов до 2024 года.

Напомним, во втором чтении проект поддержали около недели назад 115 голосами.

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