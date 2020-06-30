 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОккупанты блокируют работу двух КПВВ на Донбассе, работает только "Станица Луганская", - ГПСУ

Оккупанты блокируют работу двух КПВВ на Донбассе, работает только "Станица Луганская", - ГПСУ


фото: reuters
На 30 июня пропуск граждан осуществляется только на КПВВ "Станица Луганская", работа "Новотроицкого" и "Марьинки" блокируется боевиками

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"С 11 июня боевики блокируют работу КПВВ" Марьинка ", а с 28 июня - КПВВ" Новотроицкое ". В КПВВ" Станица Луганская "пропуск граждан в пешем порядке через линию разграничения осуществляется ежедневно на выход в временно оккупированной территории с 7.00 до 18.00 на вход в контролируемой территории - с 7.00 до 20.00. Вчера настоящее КПВВ пересекло более 800 человек ", - говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе отметили, что работа КПВВ "Майорское" и "Гнутово" не начиналась с момента начала карантина.

 

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 июня, 2020 вторник

больше новостей

30 июня, 2020 вторник

29 июня, 2020 понедельник

28 июня, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать