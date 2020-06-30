Оккупанты блокируют работу двух КПВВ на Донбассе, работает только "Станица Луганская", - ГПСУ

30 июня, 2020, 13:53

На 30 июня пропуск граждан осуществляется только на КПВВ "Станица Луганская", работа "Новотроицкого" и "Марьинки" блокируется боевиками

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"С 11 июня боевики блокируют работу КПВВ" Марьинка ", а с 28 июня - КПВВ" Новотроицкое ". В КПВВ" Станица Луганская "пропуск граждан в пешем порядке через линию разграничения осуществляется ежедневно на выход в временно оккупированной территории с 7.00 до 18.00 на вход в контролируемой территории - с 7.00 до 20.00. Вчера настоящее КПВВ пересекло более 800 человек ", - говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе отметили, что работа КПВВ "Майорское" и "Гнутово" не начиналась с момента начала карантина.

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