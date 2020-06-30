Одним из первых на этой неделе будет рассматриваться закон об игорном бизнесе, - Разумков
Об этом во время заседания Согласительного совета сказал председатель ВРУ Дмитрий Разумков, передает Еспресо.TV .
"На этой неделе будет также много вопросов. Одним из первых вопрос об игорном бизнесе. Его много месяцев обрабатывала рабочая группа и в Офисе президента, и в профильном комитете. Именно эти два института являются главными промоутерами этого направления и я надеюсь, что мы сможем эффективно потратить время при рассмотрении этого законопроекту. Многие другие законопроектив связанных с медицинской реформой. Если говорим о других направлениях, то это экономические законы ", - сказал Разумков.
Рада также рассмотрит законы, которые повязкам связанные с регулированием финансового сектора, социальные законы, образовательные и вопросы, связанные со спортом, меценатство.
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