 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОдним из первых на этой неделе будет рассматриваться закон об игорном бизнесе, - Разумков

Одним из первых на этой неделе будет рассматриваться закон об игорном бизнесе, - Разумков

Верховная Рада на этой неделе рассмотрит вопрос об игорном бизнесе, а также многие другие законопроекты, связанные с медицинской реформой

Об этом во время заседания Согласительного совета сказал председатель ВРУ Дмитрий Разумков, передает Еспресо.TV .

"На этой неделе будет также много вопросов. Одним из первых вопрос об игорном бизнесе. Его много месяцев обрабатывала рабочая группа и в Офисе президента, и в профильном комитете. Именно эти два института являются главными промоутерами этого направления и я надеюсь, что мы сможем эффективно потратить время при рассмотрении этого законопроекту. Многие другие законопроектив связанных с медицинской реформой. Если говорим о других направлениях, то это экономические законы ", - сказал Разумков.

Рада также рассмотрит законы, которые повязкам связанные с регулированием финансового сектора, социальные законы, образовательные и вопросы, связанные со спортом, меценатство.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb .

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 июня, 2020 вторник

29 июня, 2020 понедельник

больше новостей

30 июня, 2020 вторник

29 июня, 2020 понедельник

28 июня, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать