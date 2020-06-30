Одним из первых на этой неделе будет рассматриваться закон об игорном бизнесе, - Разумков

30 июня, 2020, 09:44

Верховная Рада на этой неделе рассмотрит вопрос об игорном бизнесе, а также многие другие законопроекты, связанные с медицинской реформой

Об этом во время заседания Согласительного совета сказал председатель ВРУ Дмитрий Разумков, передает Еспресо.TV .

"На этой неделе будет также много вопросов. Одним из первых вопрос об игорном бизнесе. Его много месяцев обрабатывала рабочая группа и в Офисе президента, и в профильном комитете. Именно эти два института являются главными промоутерами этого направления и я надеюсь, что мы сможем эффективно потратить время при рассмотрении этого законопроекту. Многие другие законопроектив связанных с медицинской реформой. Если говорим о других направлениях, то это экономические законы ", - сказал Разумков.

Рада также рассмотрит законы, которые повязкам связанные с регулированием финансового сектора, социальные законы, образовательные и вопросы, связанные со спортом, меценатство.

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