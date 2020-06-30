Непогода в Польше: в Варшаве затопило метро, вокзалы, правительственные здания и дом премьера

30 июня, 2020, 13:37

В связи с интенсивными грозовыми осадками, которые имели место в понедельник вечером в Варшаве, затоплены многие улицы, дома, вокзалы, станции метро, министерств и т.д.

По информации мэрии Варшавы, в результате сильного дождя в городе выпало более 40 л. воды на 1 кв метр.

Подтопленными оказались помещения министерства семьи, труда и социальной политики, министерства внутренних дел и администрации, а также министерства окружающей среды.

"В результате интенсивных осадков дождя в Варшаве выпало более 40 л. на 1 кв метр. Последний раз такого масштаба осадки наблюдались два года назад ", - сообщила заместитель мэра Варшавы после заседания кризисного штаба.

По ее словам, благодаря быстрой реакции всех служб ситуацию удалось овладеть.

Как отмечается спасатели в Варшаве получили в городе 741 сообщение о помощи по ликвидации последствий затоплений. Речь шла, например, о затоплении детского госпиталя, станции метро "Ратуша Арсенал", детских садов.

Как информируют польские метеорологи, в течение 10-ти минут в некоторых районах города выпало 22 мм. осадков. Следовательно, были затоплены многие важные коммуникационных узлов польской столицы, часть центрального вокзала, три министерства, следственный изолятор и много других мест.

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От непогоды пострадал и дом премьера Польши Матеуша Моравецкий.

"Через Польшу снова проходят ливни. Сегодня, как и многие жители Варшавы, я провел дома (на самом деле в подвале) вечер, устраняя последствия ливня, который прошел над домом, в котором я живу", - рассказал Моравецкий.

Как отмечают польские метеорологи, такие интенсивные осадки случаются, но довольно редким явлением.