Неценовые критерии в госзакупках за Prozorro важные и не противоречат международным договоренностям - Шмыгаль

30 июня, 2020, 11:35

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, неценовые критерии важны для поддержания собственной экономики

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью BBC.

"Мы не говорим о локализации, это противоречит нашим договоренностям с европейскими и мировыми партнерами. Но мы говорим сегодня об определении других неценовых критериев в государственных закупках", - сказал он отвечая на вопрос о поддержке установления локализации на уровне 25-40% для допуска на публичные государственные закупки.

Шмыгаль отметил, что таковыми могут быть критерии участия украинских производителей в некоторых сферах государственных закупок. Он подчеркнул, что это важно для поддержания собственной экономики и таким путем движется большинство стран мира, когда наступил кризис.

"Неценовые критерии важны, они не противоречат международным договоренностям", - сказал Шмыгаль.

Он также отметил, что Prozorro - это яркий, эффективный инструмент, который признали в Европе.

"Это хороший механизм преодоления корупции.Тому Prozorro не может быть отменено, этот инструмент будет жить", - подчеркнул премьер.