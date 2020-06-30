Неценовые критерии в госзакупках за Prozorro важные и не противоречат международным договоренностям - Шмыгаль
Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью BBC.
"Мы не говорим о локализации, это противоречит нашим договоренностям с европейскими и мировыми партнерами. Но мы говорим сегодня об определении других неценовых критериев в государственных закупках", - сказал он отвечая на вопрос о поддержке установления локализации на уровне 25-40% для допуска на публичные государственные закупки.
Шмыгаль отметил, что таковыми могут быть критерии участия украинских производителей в некоторых сферах государственных закупок. Он подчеркнул, что это важно для поддержания собственной экономики и таким путем движется большинство стран мира, когда наступил кризис.
"Неценовые критерии важны, они не противоречат международным договоренностям", - сказал Шмыгаль.
Он также отметил, что Prozorro - это яркий, эффективный инструмент, который признали в Европе.
"Это хороший механизм преодоления корупции.Тому Prozorro не может быть отменено, этот инструмент будет жить", - подчеркнул премьер.
- Как сообщалось, организация Transparency International призвала правительство не поддерживать постановление о введении неценового критерию "локализация" в государственных закупках, поскольку она нарушает принцип равной конкуренции и противоречит международным обязательствам Украины.
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