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Espreso.tvОбществоНаводнения на западе: в Черновцах оценили ущерб в почти 21 млн грн

Наводнения на западе: в Черновцах оценили ущерб в почти 21 млн грн

В горсовете Черновцов подсчитали, что причиненный наводнением ущерб составил почти 21 млн грн

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

"Сумму убытков, которые на протяжении 23-25 июня 2020 года нанесло наводнение в г. Черновцы, утвердила 30 июня городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. Общая сумма нанесенного ущерба составляет 20 835 767 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Кроме того, мэр города обратился с письмом к главе Черновицкой ОГА Сергею Осадчуку. Он просит того ходатайствовать перед Кабмином о выделении денег из госбюджета на ликвидацию последствий непогоды.

"В результате поднятия уровня воды в р. Прут, а также поднятия воды в р. Потит в пределах г. Черновцы подтопленные домохозяйства в районе улиц Измайловская, Казатинская, Рощинская, Ямпольская, Селезневская и пер. Рокитнянский, территорию Калиновского рынка, дорогу и автостоянку рынка "Добробут". Размыты отдельные автомобильные дороги, заилено частично реки Кися, Мольница, Клокучка, Потит, Мошкив, заилены и частично повреждены водопропускные, ливневые и канализационные сети. Значительные убытки понесла водопроводная насосная станция "Билла", которая обеспечивает работу Прутского водозабора, повреждены очистные сооружения КП "Чернивцводоканал" с. Магала, другие объекты водоканала", - добавили в горсовете.

  • Напомним, 22 июня в Ивано-Франковской области из-за резкого ухудшения погодных условий и сильных дождей начались паводки, все средства МВД направлены для борьбы со стихией в регионе.
  • Власти Прикарпатья заявили, что будут просить у правительства на преодоление последствий июньского наводнения ориентировочно 400 млн грн.
  • Для помощи по преодолению последствий наводнений в Ивано-Франковской области туда перебросили дополнительно 150 нацгвардейцев.
  • По состоянию на 30 июня, на территории западных областей (Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская и Тернопольская), наиболее пострадавших от паводка, подтопленными остаются 147 домов, более 150 км дорог разрушено.
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