Наводнения на западе: в Черновцах оценили ущерб в почти 21 млн грн

30 июня, 2020, 19:30

В горсовете Черновцов подсчитали, что причиненный наводнением ущерб составил почти 21 млн грн

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

"Сумму убытков, которые на протяжении 23-25 июня 2020 года нанесло наводнение в г. Черновцы, утвердила 30 июня городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. Общая сумма нанесенного ущерба составляет 20 835 767 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Кроме того, мэр города обратился с письмом к главе Черновицкой ОГА Сергею Осадчуку. Он просит того ходатайствовать перед Кабмином о выделении денег из госбюджета на ликвидацию последствий непогоды.

"В результате поднятия уровня воды в р. Прут, а также поднятия воды в р. Потит в пределах г. Черновцы подтопленные домохозяйства в районе улиц Измайловская, Казатинская, Рощинская, Ямпольская, Селезневская и пер. Рокитнянский, территорию Калиновского рынка, дорогу и автостоянку рынка "Добробут". Размыты отдельные автомобильные дороги, заилено частично реки Кися, Мольница, Клокучка, Потит, Мошкив, заилены и частично повреждены водопропускные, ливневые и канализационные сети. Значительные убытки понесла водопроводная насосная станция "Билла", которая обеспечивает работу Прутского водозабора, повреждены очистные сооружения КП "Чернивцводоканал" с. Магала, другие объекты водоканала", - добавили в горсовете.