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Espreso.tvОбществоНа Ивано-Франковщине СБУ разоблачила пограничников, которые торговали закрытыми данным ГПСУ

На Ивано-Франковщине СБУ разоблачила пограничников, которые торговали закрытыми данным ГПСУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Ивано-Франковской области торговлю информацией из баз данных Госпогранслужбы

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили в Ивано-Франковской области действующего и бывшего пограничников на продаже информации с ограниченным доступом из базы данных Государственной пограничной службы. Клиентами фигурантов были, в частности, участники криминальных группировок", - говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, злоумышленники продавали данные о пересечении госграницы гражданами Украины и иностранцами, срок их пребывания в стране и наличие запретов на въезд или выезд.

Свои "услуги" злоумышленники предлагали через специализированные интернет-сервисы. Оплату от заказчиков они получали на банковские карты.

Сейчас обоим фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 361-2 (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) Уголовного кодекса Украины.

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