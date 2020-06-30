На Киевщине обрушилась крыша в многоквартирном доме

30 июня, 2020, 23:05

Вечером 30 июня в с. Садовое Барышевского района Киевской области обрушилась кровля в многоквартирном доме

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Киевской облгосадминистрации.

Инцидент произошел в двухэтажном доме по ул. Гагарина, 4.

"Кровля упала в зоне лестничной площадки и чудом никого не задела. По предварительной информации, квартиры не пострадали", - говорится в сообщении.

В результате обрушения проход к двум квартирам оказался заблокированным. По данным ГСЧС, на момент обрушения в них никого не было.

По словам представителей местных властей, замена крыши будет стоить 500 тыс. грн и эти деньги в бюджете уже заложены, но жители дома не успели выбрать тип хозяйствования - Горкоммунсервис или специально созданное объединение совладельцев многоквартирных домов, поэтому средства не перечисляли и работы не начинали.

В Киевской облгосадминистрации отметили, что после обрушения крыши эти вопросы придется решать в экстренном порядке.

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