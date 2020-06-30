На Киевщине обрушилась крыша в многоквартирном доме
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Киевской облгосадминистрации.
Инцидент произошел в двухэтажном доме по ул. Гагарина, 4.
"Кровля упала в зоне лестничной площадки и чудом никого не задела. По предварительной информации, квартиры не пострадали", - говорится в сообщении.
В результате обрушения проход к двум квартирам оказался заблокированным. По данным ГСЧС, на момент обрушения в них никого не было.
По словам представителей местных властей, замена крыши будет стоить 500 тыс. грн и эти деньги в бюджете уже заложены, но жители дома не успели выбрать тип хозяйствования - Горкоммунсервис или специально созданное объединение совладельцев многоквартирных домов, поэтому средства не перечисляли и работы не начинали.
В Киевской облгосадминистрации отметили, что после обрушения крыши эти вопросы придется решать в экстренном порядке.
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