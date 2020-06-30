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Espreso.tvОбществоНа Донбассе за сутки ранены двое украинских военных

На Донбассе за сутки ранены двое украинских военных

29 июня вооруженные формирования России 12 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом минометы калибра 120 мм, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", возле хутора Вильный враг дважды обстреливал наши оборонительные укрепления применив станковые и ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

На подступах к Крымскому и Луганскому противник неоднократно в течение суток открывал огонь из минометов 120-го калибра, а защитников Южного захватчики провоцировали из гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенного пункта Березовое оккупанты сначала применили противотанковые ракетные комплексы, а впоследствии - автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

К вечеру противник активизировал свои огневые действия вблизи Старогнатовки, где задействовал станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Также против украинских воинов, которые держат оборону в пригороде Марьинки захватчики вели огонь из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.

За минувшие сутки двое украинских защитников получили ранения. По данным разведки 29 июня ранены два захватчиков.

С начала текущих суток российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня.

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