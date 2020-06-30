На Донбассе за сутки ранены двое украинских военных
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", возле хутора Вильный враг дважды обстреливал наши оборонительные укрепления применив станковые и ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
На подступах к Крымскому и Луганскому противник неоднократно в течение суток открывал огонь из минометов 120-го калибра, а защитников Южного захватчики провоцировали из гранатометов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенного пункта Березовое оккупанты сначала применили противотанковые ракетные комплексы, а впоследствии - автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
К вечеру противник активизировал свои огневые действия вблизи Старогнатовки, где задействовал станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Также против украинских воинов, которые держат оборону в пригороде Марьинки захватчики вели огонь из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.
За минувшие сутки двое украинских защитников получили ранения. По данным разведки 29 июня ранены два захватчиков.
С начала текущих суток российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня.
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