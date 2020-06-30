На Донбассе за сутки ранены двое украинских военных

30 июня, 2020, 07:31

29 июня вооруженные формирования России 12 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом минометы калибра 120 мм, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", возле хутора Вильный враг дважды обстреливал наши оборонительные укрепления применив станковые и ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

На подступах к Крымскому и Луганскому противник неоднократно в течение суток открывал огонь из минометов 120-го калибра, а защитников Южного захватчики провоцировали из гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенного пункта Березовое оккупанты сначала применили противотанковые ракетные комплексы, а впоследствии - автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

К вечеру противник активизировал свои огневые действия вблизи Старогнатовки, где задействовал станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Также против украинских воинов, которые держат оборону в пригороде Марьинки захватчики вели огонь из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.

За минувшие сутки двое украинских защитников получили ранения. По данным разведки 29 июня ранены два захватчиков.

С начала текущих суток российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня.