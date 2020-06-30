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Espreso.tvОбществоМИД заявило о подготовке к визиту Макрона в Украину

МИД заявило о подготовке к визиту Макрона в Украину


фото: mfa.gov.ua
Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова и посол Французской Республики в Украине Этьен де Понсен обменялись мнениями по подготовке визита в Киев Президента Франции Эммануэля Макрона по приглашению Президента Украины Владимира Зеленского

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Осуществлен обмен мнениями по подготовке будущих двусторонних политических контактов, в частности, визита в Киев Президента Франции Эммануэля Макрона по приглашению Президента Украины Владимира Зеленского", - говорится в сообщении.

Стороны договорились об активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализации совместных проектов.

Джапарова поблагодарила за помощь Франции в социально-экономическом восстановлении восточных областей Украины, пострадавших от агрессии РФ.

"Эмине Джапарова обратилась с просьбой к французской стороне рассмотреть возможность оказания помощи областям Украины, страдающим от сильного наводнения", - сообщили в МИД.

Французский дипломат положительно оценил присоединение Украины к международной инициативе "Партнерство Биарриц" по утверждению равенства женщин и мужчин, начатой странами Группы семи под председательством Президента Французской Республики Эммануэля Макрона.

  • О визите Макрона стало известно после разговора, состоявшегося 11 января между ним и президентом Украины Владимиром Зеленским. МИД уже начинало подготовку к нему, но из-за пандемии его отменили. 27 апреля прошел телефонный разговор между президентами, Зеленский снова пригласил Макрона посетить Украину.
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