МИД заявило о подготовке к визиту Макрона в Украину
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
"Осуществлен обмен мнениями по подготовке будущих двусторонних политических контактов, в частности, визита в Киев Президента Франции Эммануэля Макрона по приглашению Президента Украины Владимира Зеленского", - говорится в сообщении.
Стороны договорились об активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализации совместных проектов.
Джапарова поблагодарила за помощь Франции в социально-экономическом восстановлении восточных областей Украины, пострадавших от агрессии РФ.
"Эмине Джапарова обратилась с просьбой к французской стороне рассмотреть возможность оказания помощи областям Украины, страдающим от сильного наводнения", - сообщили в МИД.
Французский дипломат положительно оценил присоединение Украины к международной инициативе "Партнерство Биарриц" по утверждению равенства женщин и мужчин, начатой странами Группы семи под председательством Президента Французской Республики Эммануэля Макрона.
- О визите Макрона стало известно после разговора, состоявшегося 11 января между ним и президентом Украины Владимиром Зеленским. МИД уже начинало подготовку к нему, но из-за пандемии его отменили. 27 апреля прошел телефонный разговор между президентами, Зеленский снова пригласил Макрона посетить Украину.
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