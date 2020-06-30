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Espreso.tvОбществоМакрон осудил действия Турции в Ливии и двоякое отношение Путина к наемникам

Макрон осудил действия Турции в Ливии и двоякое отношение Путина к наемникам


фото: reuters
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Турция нарушила оружейное эмбарго для Ливии

Об этом передает "Голос Америки".

Макрон считает вмешательства Анкары в дела Ливии "преступным", особенно если учесть тот факт, что Турция хочет стать членом НАТО. В частности, Турция предоставила авиаподдержку и оружие правительству в Триполи, которое воюет с армией главы Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

Также французский лидер считает, что для усиления беспорядков в Ливии "Турция массово импортирует джихадистов из Сирии".

Что же касается России, то Макрон раскритиковал участие наемников российской частной военной компании "Вагнера" в гражданской войне в Ливии.

Так, национальная нефтяная корпорация Ливии заявили, что в пятницу, 26 июня, российские наемники проникли на нефтяное месторождение Шарара. В докладе ООН в мае говорилось, что российская "группа Вагнера" разместила в Ливии до 1200 человек.

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Макрон в пятницу провел видеоконференцию с Путиным, по завершению которой сказал, что они согласились работать над прекращением огня. Уже в понедельник, 29 июня, Макрон сообщил детали разговора - якобы Путин заверил, что частные компании не представляют Россию.

"Я сказал ему, что я очень четко осуждаю действия, предпринимаемые "группой Вагнера"... он играет на этом неоднозначном отношении", - отметил президент Франции.

Отметим, отношения между союзниками по НАТО, Францией и Турцией, в последние недели обострились из-за Ливии, Северной Сирии и ситуации в Восточном Средиземноморье.

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