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Espreso.tvОбществоЛатвия запретила сеть российских пропагандистских телеканалов и призвала остальные страны ЕС сделать то же

Латвия запретила сеть российских пропагандистских телеканалов и призвала остальные страны ЕС сделать то же

Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) решил запретить трансляцию в стране семи телеканалов группы RT, которая ранее действовала под брендом Russia Today

Об этом сообщает портал Delfi.

NEPLP объяснила решение тем, что эти телеканалы "находятся под фактическим контролем и единоличным контролем" российского пропагандиста Дмитрия Киселева, который находится под санкциями ЕС.

Речь идет о телеканалах "RT", "RT HD", "RT Arabic", "RT Spanish", "RT Documentary HD", "RT Documentary", "RT TV".

Согласно докладу спецслужб Латвии, они являются самыми влиятельными каналами, через которые Россия транслирует свою пропаганду в странах Запада.

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"Полученные нами доказательства очень серьезны, и мы призовем регуляторы всех государств ЕС последовать нашему примеру и запретить RT на своей территории. Для таких программ нет места ни в Латвии, ни в Евросоюзе", - отметил глава NEPLP Ивар Аболиньш.

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