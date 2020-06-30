Латвия запретила сеть российских пропагандистских телеканалов и призвала остальные страны ЕС сделать то же
Об этом сообщает портал Delfi.
NEPLP объяснила решение тем, что эти телеканалы "находятся под фактическим контролем и единоличным контролем" российского пропагандиста Дмитрия Киселева, который находится под санкциями ЕС.
Речь идет о телеканалах "RT", "RT HD", "RT Arabic", "RT Spanish", "RT Documentary HD", "RT Documentary", "RT TV".
Согласно докладу спецслужб Латвии, они являются самыми влиятельными каналами, через которые Россия транслирует свою пропаганду в странах Запада.
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"Полученные нами доказательства очень серьезны, и мы призовем регуляторы всех государств ЕС последовать нашему примеру и запретить RT на своей территории. Для таких программ нет места ни в Латвии, ни в Евросоюзе", - отметил глава NEPLP Ивар Аболиньш.
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