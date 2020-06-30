Курс валют: гривна начала неделю с укрепления
30 июня, 2020, 09:42
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 30 июня 2020 года на отметке 26,69 грн / $
Об этом говорится на сайте НБУ .
По состоянию на 26 июня курс составил 26,70 грн / $.
Официальный курс гривни к евро <br> 30 июня установлен на уровне 29,95 грн / евро. По состоянию на 26 июня курс составлял 29,91 грн / евро.
На наличном рынке 30 июня, станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 26,63, продают - по 26,70 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 26,55 до 26,75 грн / $, продажи - в пределах 26,64-26,74 грн / $.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
19 июня, 2020 Удушающее величие
-
-
22 июня, 2020 Практическая конспирология
Читайте также
-
-
19 июня, 2020 Удушающее величие
-