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Espreso.tvЭкономикаКурс валют: гривна начала неделю с укрепления

Курс валют: гривна начала неделю с укрепления

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 30 июня 2020 года на отметке 26,69 грн / $
Об этом говорится на сайте НБУ .

По состоянию на 26 июня курс составил 26,70 грн / $.

Официальный курс гривни к евро <br> 30 июня установлен на уровне 29,95 грн / евро. По состоянию на 26 июня курс составлял 29,91 грн / евро.

На наличном рынке 30 июня, станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 26,63, продают - по 26,70 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 26,55 до 26,75 грн / $, продажи - в пределах 26,64-26,74 грн / $.

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