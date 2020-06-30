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Espreso.tvОбществоКрупнейшая мировая сеть гипермаркетов Walmart остановила продажу футболок с надписью "All Lives Matter"

Крупнейшая мировая сеть гипермаркетов Walmart остановила продажу футболок с надписью "All Lives Matter"

Товары с надписью "All Lives Matter" будут удалены на неопределенный срок из гипермаркетов сети

Об этом сообщает американское издание The Hill.

"Мы считаем, что все жизни имеют значение и каждый человек заслуживает уважения. Однако мы пришли к пониманию, что некоторые люди используют фразу "All Lives Matter" в нынешних условиях, намеренно сводя к минимуму акцент на болезненной реальности расового неравенства", - говорится в заявлении компании.

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Соответствующее решение было принято после того, как в компании узнали об обеспокоенности своих клиентов и сотрудников.

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Также в компании столкнулись с отрицательной реакцией в социальных сетях из-за продажи товаров с надписью "All Lives Matter".

Напомним, лозунгом протестующих в США является "black lives matter" - "черные жизни важны". "All Lives Matter" - "все жизни важны" выступает в США лозунгом противников протестов.

  • Напомним, что в Миннеаполисе вспыхнули массовые протесты, переросшие в беспорядки, из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда вскоре после его задержания местными правоохранителями за подделку документов. Один из полицейских прижал его голову к асфальту, нажав коленом на горло. По словам правоохранителей, Флойд сопротивлялся при задержании и находился под воздействием наркотиков. Впоследствии, в мире начались акции протеста.
  • Беспорядки распространились на всю территорию США. Участники беспорядков атакуют полицейские участки, совершают поджоги и грабят магазины.
  • Министр обороны США Марк Эспер призвал военных оставаться "аполитическими" и заявил, что Пентагон хочет защитить право граждан на протест и мирные собрания.
  • В воскресенье, 7 июня, городской совет Миннеаполиса постановил расформировать отдел полиции, сотрудник которого убил афроамериканца, спровоцировав массовые акции протеста по всей стране.

  • В США и Европе прокатилась волна случаев вандализма, где участники массовых беспорядков порочат и сбрасывают памятники выдающимся историческим личностям, которых они обвиняют в проявлениях расизма, участием в построении колониальных империй или любых угнетениях неевропейцев. В частности, были изуродованы статуи Христофора Колумба, выдающегося мореплавателя и первооткрывателя из Генуи, который первым из европейцев достиг побережья Америки в 1492 году: одной из них оторвали голову, другую - сбросили в реку. Кроме того, был опустошен монумент 54-й бригаде вооруженных сил в Массачусетсе - первого воинского соединения, сформированного из чернокожих солдат, участвовавшего в гражданской войне на стороне федеральных властей.

  • В Европе британские власти были вынуждены скрыть в защитные коробки некоторые памятники, включая статую премьера середины XX века Уинстона Черчилля.

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