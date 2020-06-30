Коронавирус: в Ровенской области выявлено более 3700 случаев заражения

30 июня, 2020, 08:32

На Ровенщине зарегистрировано 3712 случаев заболевания коронавирус, в области уже 70 летальных случаев вызваны COVID-19

Об этом сообщил глава облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook.

"Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 3712 случаев заболевания коронавирус. В области уже 70 летальных случаев вызваны COVID-19. Преодолевшие болезнь 1769 жителей области", - сказал Коваль.

По состоянию на вечер 29 июня на Ровенщине зарегистрировано 38 новых случаев заболевания COVID-19. Возраст больных от 9 месяцев до 72 лет.

В работе лабораторий области остается 122 образцов.

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