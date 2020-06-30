В США конгрессмены выступили за новые санкции против РФ через данные о заказах талибам убийств американцев
30 июня, 2020, 22:35
После информации о намерениях РФ платить талибам за теракты против армии США и сил коалиции в Афганистане Вашингтон должен ввести соответствующие санкции
Об этом на заявил глава комитета по вопросам разведки Палаты представителей США Адам Шифф, сообщает Укринформ.
"Учитывая эти обвинения (в адрес РФ - ред.) президент Соединенных Штатов не должен приглашать Россию на саммит G7 или (восстанавливать - ред.) G8. Мы должны рассмотреть, какие санкции будут целесообразными, чтобы сдержать дальнейшую злонамеренную активность России", - подчеркнул конгресмен.
Члены Демократической партии выступили с острой критикой президента Трампа, который отрицает, что знал о ситуации вокруг подрывной деятельности РФ против США в Афганистане.
- Высокопоставленным чиновникам в Белом доме сообщили о разведданных по заговору России с талибами в Афганистане еще в начале 2019 года.
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