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Espreso.tvОбществоВ США конгрессмены выступили за новые санкции против РФ через данные о заказах талибам убийств американцев

В США конгрессмены выступили за новые санкции против РФ через данные о заказах талибам убийств американцев

После информации о намерениях РФ платить талибам за теракты против армии США и сил коалиции в Афганистане Вашингтон должен ввести соответствующие санкции

Об этом на заявил глава комитета по вопросам разведки Палаты представителей США Адам Шифф, сообщает Укринформ.

"Учитывая эти обвинения (в адрес РФ - ред.) президент Соединенных Штатов не должен приглашать Россию на саммит G7 или (восстанавливать - ред.) G8. Мы должны рассмотреть, какие санкции будут целесообразными, чтобы сдержать дальнейшую злонамеренную активность России", - подчеркнул конгресмен.

Члены Демократической партии выступили с острой критикой президента Трампа, который отрицает, что знал о ситуации вокруг подрывной деятельности РФ против США в Афганистане.

  • Высокопоставленным чиновникам в Белом доме сообщили о разведданных по заговору России с талибами в Афганистане еще в начале 2019 года.
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