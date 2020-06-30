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Espreso.tvОбществоКакие жалюзи день-ночь выбрать в квартиру

Какие жалюзи день-ночь выбрать в квартиру


фото: youtube
При оформлении интерьера немалую роль играет такое дополнение как жалюзи. Оно способствует комфортному нахождению в помещении, благодаря регулировке попадания солнечного света. Жалюзи день-ночь – одна из разновидностей рулонных штор

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Система состоит из двух слоев полотна, на которых чередуются полосы из легкой и плотной ткани. При повороте механизма прозрачные полосы совмещаются и открывают прозрачную часть шторы – положение "День". При совмещении плотных непрозрачных полос ткань сливается в целостное полотно – положение "Ночь". 

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Рулонные шторы выгодно заменят тяжелые гардины с портьерами, благодаря компактности и удобству использования. В системе день-ночь регулировка освещенности усовершенствована не только за счет поднимания и опускания ткани, но и за счет движения полос разной степени прозрачности относительно друг друга. Потяните за цепочку и полотно начнет подниматься или опускаться, фиксация ролеты возможна на необходимом уровне, при этом начнут перемещаться и полосы на ткани. При перемещении ролет полосы накладываются друг на друга, создавая необходимый уровень освещения.

Основные плюсы систем день-ночь

  1. Натуральная ткань (шелк или лен с применением синтетических волокон для прочности) предупредит появление аллергии. 
  2. Защита помещения от попадания солнечных лучей, уменьшает нагревание в нем воздуха. 
  3. Структура штор визуально увеличивает пространство и придает интерьеру эластичность.

Тканевые ролеты
Правильно подобранный цветовой оттенок из широкого ассортимента или ткань с необычным рисунком, на котором темные полосы чередуются со светлыми, станет изюминкой в новом интерьере.

Достоинства ролет день-ночь:

  • ткани пропитаны пылеотталкивающим средством и составом, предотвращающим выгорание;
  • достаточная вентиляция;
  • защита видимости от посторонних;
  • грязь с полотна убирается с помощью губки и мыльной воды.

Системы тканевых ролет:

  1. Открытая система рулонных штор – упрощенная конструкция из полотна ткани, накрученной на вал, диаметр которого зависит от габаритов.
  2. Закрытая кассетная система защищает помещение от солнечного света с помощью направляющих, крепящихся по бокам изделия.

 

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Разновидности жалюзи:

  • Горизонтальные жалюзи визуально расширяют пространство, подойдут для узких и вытянутых комнат.
  • Вертикальные. Ламели соединяются между собой цепочкой, направлены перпендикулярно к полу. При использовании смещаются в одну сторону, а также меняют свое положение под необходимым углом. В домашнем интерьере подойдут для дизайна кухни, гостинной, спальни.

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Ознакомиться с ассортиментом жалюзи день-ночь можно в онлайн-каталоге или в магазине "Жалюзи Сервис" города Киев. Менеджеры предоставят вам полную информацию о приобретении, гарантии, доставке и установке жалюзи.

 

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