Какие жалюзи день-ночь выбрать в квартиру
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Система состоит из двух слоев полотна, на которых чередуются полосы из легкой и плотной ткани. При повороте механизма прозрачные полосы совмещаются и открывают прозрачную часть шторы – положение "День". При совмещении плотных непрозрачных полос ткань сливается в целостное полотно – положение "Ночь".
Рулонные шторы выгодно заменят тяжелые гардины с портьерами, благодаря компактности и удобству использования. В системе день-ночь регулировка освещенности усовершенствована не только за счет поднимания и опускания ткани, но и за счет движения полос разной степени прозрачности относительно друг друга. Потяните за цепочку и полотно начнет подниматься или опускаться, фиксация ролеты возможна на необходимом уровне, при этом начнут перемещаться и полосы на ткани. При перемещении ролет полосы накладываются друг на друга, создавая необходимый уровень освещения.
Основные плюсы систем день-ночь
- Натуральная ткань (шелк или лен с применением синтетических волокон для прочности) предупредит появление аллергии.
- Защита помещения от попадания солнечных лучей, уменьшает нагревание в нем воздуха.
- Структура штор визуально увеличивает пространство и придает интерьеру эластичность.
Тканевые ролеты
Правильно подобранный цветовой оттенок из широкого ассортимента или ткань с необычным рисунком, на котором темные полосы чередуются со светлыми, станет изюминкой в новом интерьере.
Достоинства ролет день-ночь:
- ткани пропитаны пылеотталкивающим средством и составом, предотвращающим выгорание;
- достаточная вентиляция;
- защита видимости от посторонних;
- грязь с полотна убирается с помощью губки и мыльной воды.
Системы тканевых ролет:
- Открытая система рулонных штор – упрощенная конструкция из полотна ткани, накрученной на вал, диаметр которого зависит от габаритов.
- Закрытая кассетная система защищает помещение от солнечного света с помощью направляющих, крепящихся по бокам изделия.
Разновидности жалюзи:
- Горизонтальные жалюзи визуально расширяют пространство, подойдут для узких и вытянутых комнат.
- Вертикальные. Ламели соединяются между собой цепочкой, направлены перпендикулярно к полу. При использовании смещаются в одну сторону, а также меняют свое положение под необходимым углом. В домашнем интерьере подойдут для дизайна кухни, гостинной, спальни.
Ознакомиться с ассортиментом жалюзи день-ночь можно в онлайн-каталоге или в магазине "Жалюзи Сервис" города Киев. Менеджеры предоставят вам полную информацию о приобретении, гарантии, доставке и установке жалюзи.
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