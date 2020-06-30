IKEA начала аудит поставщиков древесины в Украине

30 июня, 2020, 14:25

Шведская компания ИКЕА начала независимый аудит своей цепи поставок древесины в Украине из-за обвинений в использовании незаконно заготовленной древесины

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

"ИКЕА приветствует отчеты организаций и очень серьезно относится к любым обвинениям об участии наших поставщиков в незаконной лесозаготовке. Мы уже начали расследование на основе нового отчета, опубликованного Earthsight", - говорится в официальном заявлении компании.

Согласно сообщению, в 2018-2019 годах IKEA провела независимые аудиты на основе исследования Earthsight 2018 года. Их результаты не подтвердили использование незаконно заготовленной древесины в цепи поставок ИКЕА.

После публикации нового отчета Earthsight, IKEA вновь оперативно пригласила независимый аудит своей цепи поставок древесины в Украине. Кроме того, отмечается, что данные, опубликованные в отчете, будет расследовать организация Assurance Services International (ASI), независимый аудитор некоммерческой организации FSC (Forest Stewardship Council)

"Подчеркиваем, ИКЕА не использует незаконно заготовленную древесину для производства своих товаров. Глубоко осознавая глобальную проблематику незаконной вырубки лесов, мы усиливаем проверки своих поставщиков на соответствие местным и международным законодательствам, а также внутренним требованиям IKEA. Если получаем информацию о том, что древесина, не соответствует этим требованиям, попала или может попасть в цепи поставок компании, принимаем срочные меры ", - цитирует издание заявление пресс-службы.

В заявлении также говорится, что IKEA является одним из крупнейших мировых потребителей древесины, поэтому компания стремится использовать свои глобальные возможности, чтобы внедрять позитивные изменения в этой сфере.

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