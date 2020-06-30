Госстат: в мае средняя зарплата выросла на 3%
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
"Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в мае 2020 года составила 10542 грн, что в 2,2 раза выше уровня минимальной заработной платы (4723 грн)", - сообщает Госстат.
По сравнению с предыдущим месяцем (апрелем) номинальная средняя зарплата в Украине выросла на 1,1% по сравнению с маем 2019 - на 3%. Реальная зарплата (с учетом инфляции и изменения налогов) по сравнению с апрелем выросла на 0,8% по сравнению с маем 2019 года - на 1,4%.
Самые большие зарплаты в Украине у работников из отраслей "Финансовая и страховая деятельность" (18832 грн), "Информация и коммуникации" (18339 грн) и "Профессиональная, научная и техническая деятельность" (15 610 грн).
Меньше всего получают работники отраслей "Временное размещение и организация питания" (3851 грн), "Здравоохранение и предоставления социальной помощи" (7645 грн), "Искусство, спорт, развлечения и отдых" (8174 грн).
Наибольшие зарплаты получают в регионах: в Киеве (15191 грн), Донецкой (11 854 грн), Днепропетровской (10938 грн), Запорожской (10755 грн) и Киевской (10712 грн) областях.
Наименьшие - в Черновицкой (7921 грн), Волынской (8091 грн), Тернопольской (8266 грн) и Черниговской (8570 грн) областях.
- Напомним, средняя зарплата в Украине в марте составила 11 446 грн в месяц - что на 599 грн больше, чем в феврале.
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