Голосование за изменения Конституции РФ: в Петербурге полицейский сломал руку журналисту, которого пытался выгнать с участка

30 июня, 2020, 17:58

На избирательном участке в Санкт-Петербурге полицейский и наблюдатель напали на журналиста Медиазоны Давида Френкеля и сломали ему руку

Об этом пишет Медиазона.

По словам корреспондента, сотрудник полиции попытался вывести его из участка, где проходит голосование по поправкам к Конституции РФ.

"Мне заломили руку и ударили по ней кулаком", - сообщил Френкель.

Позже один из наблюдателей, бывший муниципальный депутат от Единой России Дмитрий Абрамов, наступил ему на ногу и схватил за поврежденную руку.

Сам наблюдатель отрицает причастность к нападению. По его словам, Френкель "начал от полицейских бежать и сам об ручку двери стукнулся".

Корреспондент Медиазоны приехал на участок из-за сообщения о попытке удалить члена избирательной комиссии с правом решающего голоса.

Напомним, голосование за поправки в Конституцию РФ началось 25 июня, основной день голосования - 1 июля.

Согласно официальным данным, за период с 25 по 28 июня поправки поддержали 76% респондентов.

Поправки в Конституцию РФ позволят действующему президенту снова баллотироваться на этот пост в 2024 году - Владимир Путин сможет оставаться у власти до 2036 года.