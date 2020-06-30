Голосование за изменения Конституции РФ: в Петербурге полицейский сломал руку журналисту, которого пытался выгнать с участка
Об этом пишет Медиазона.
По словам корреспондента, сотрудник полиции попытался вывести его из участка, где проходит голосование по поправкам к Конституции РФ.
"Мне заломили руку и ударили по ней кулаком", - сообщил Френкель.
Позже один из наблюдателей, бывший муниципальный депутат от Единой России Дмитрий Абрамов, наступил ему на ногу и схватил за поврежденную руку.
Сам наблюдатель отрицает причастность к нападению. По его словам, Френкель "начал от полицейских бежать и сам об ручку двери стукнулся".
Корреспондент Медиазоны приехал на участок из-за сообщения о попытке удалить члена избирательной комиссии с правом решающего голоса.
Напомним, голосование за поправки в Конституцию РФ началось 25 июня, основной день голосования - 1 июля.
Согласно официальным данным, за период с 25 по 28 июня поправки поддержали 76% респондентов.
Поправки в Конституцию РФ позволят действующему президенту снова баллотироваться на этот пост в 2024 году - Владимир Путин сможет оставаться у власти до 2036 года.
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