Год назад люди поверили в сказку, - Синютка

30 июня, 2020, 15:47

Ничего удивительного в том, что Зеленский теряет доверие, нет, ведь это реакция людей на ту реальную ситуацию, которая сейчас есть в государстве

Об этом в кулуарах парламента журналистам заявил народный депутат от "Европейской Солидарности" Олег Синютка, пишет Еспресо.TV.

"Люди не слепые. Они видят, что падает промышленное производство. Малый и средний бизнес видит, что не просто падают их доходы, а государство не делает никаких шагов, чтобы их поддержать. Реально сегодня уже статистика власти демонстрирует не только падение доходов бюджета, но и падение реальных доходов людей. На фоне этого, конечно, власть не может получать дивидендов за счет "видосиков", которые они снимали, и различных статей, которые они публиковали в социальных сетях. Люди наконец почувствовали, как это все происходит на самом деле", - сказал Синютка.

Народный депутат отметил, что год назад люди просто поверили в сказку.

"Потому что, я убежден, люди понимали реальные опасности, которые могли быть в связи с непрофессионализмом и неподготовленностью этих людей, а также в связи с тем, что эти люди, "слуги народа", не имели реальной стратегии и плана действий. Но люди, наверное, считали, что эти угрозы не являются значимыми по сравнению с той сказкой, которую обещали ", - подчеркнул нардеп от "Европейской Солидарности".