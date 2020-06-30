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Espreso.tvСпортФанат набросился на украинского футболиста, который принял польское гражданство

Фанат набросился на украинского футболиста, который принял польское гражданство


фото: Getty Images
Польская полиция возбудила дело из-за обиды футболиста "Ягеллонии" Тараса Романчука, который в 2018 году сменил гражданство

Об этом сообщает Onet Sport .

Инцидент произошел во время матча 33-го тура чемпионата Польши "Ягеллония" - "Легия". Один из посетителей VIP-ложи стадиона "Муниципальный" в Белостоке, приглашен на матч неназванной компанией, воскликнул прежнему украинском: "Ты - не поляк. Вали в Украину".

Футболист после этого подошел к ложе и попытался выяснить ситуацию, но вместо этого услышал новые образы. Дело передали в полицию. Нарушителя уже узнали, начато расследование.

Это не первый подобный случай с участием Тараса Романчука. В феврале 2019 года, после матча "Ягеллонии" с "Вислой" футболист заявил, что его назвали "бандеровцем" во время встречи.

28-летний Тарас Романчук родился в Ковеле Волынской области. Играл за молодежные команды "Ковель" и BRW-ВИК. В Польше выступает с 2013 года: сначала за "Легеньовию", с 2014 года - за "Ягеллонию".

В марте 2018 футболист получил польское гражданство и дебютировал в сборной Польши.

В нынешнем сезоне полузащитник сыграл за "Ягеллонию" 32 матча и забил 2 гола.

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