Фанат набросился на украинского футболиста, который принял польское гражданство

30 июня, 2020, 11:10

Польская полиция возбудила дело из-за обиды футболиста "Ягеллонии" Тараса Романчука, который в 2018 году сменил гражданство

Об этом сообщает Onet Sport .

Инцидент произошел во время матча 33-го тура чемпионата Польши "Ягеллония" - "Легия". Один из посетителей VIP-ложи стадиона "Муниципальный" в Белостоке, приглашен на матч неназванной компанией, воскликнул прежнему украинском: "Ты - не поляк. Вали в Украину".

Футболист после этого подошел к ложе и попытался выяснить ситуацию, но вместо этого услышал новые образы. Дело передали в полицию. Нарушителя уже узнали, начато расследование.

Это не первый подобный случай с участием Тараса Романчука. В феврале 2019 года, после матча "Ягеллонии" с "Вислой" футболист заявил, что его назвали "бандеровцем" во время встречи.

28-летний Тарас Романчук родился в Ковеле Волынской области. Играл за молодежные команды "Ковель" и BRW-ВИК. В Польше выступает с 2013 года: сначала за "Легеньовию", с 2014 года - за "Ягеллонию".

В марте 2018 футболист получил польское гражданство и дебютировал в сборной Польши.

В нынешнем сезоне полузащитник сыграл за "Ягеллонию" 32 матча и забил 2 гола.

Напомним, в феврале 2019 года Тарас Романчук заявил, что во время матча чемпионата Польши соперник назвал его "бандеровцем" .

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