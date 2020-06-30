Если Зеленский или украинцы скажут мне уйти в отставку, то я готов, - Шмыгаль

30 июня, 2020, 10:18

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что готов уйти в отставку в любой момент, когда "народ Украины, Верховная Рада или президент выразят такое мнение"

Об этом он рассказал BBC News Украина .

"Готов уйти в отставку в любой момент, когда народ Украины, Верховная Рада или президент выразят такое мнение. Но я скажу вам положительные стороны, мы практически завершили реформу децентрализации, переходим к финишной прямой - это выборы местных советов. Местные выборы состоятся осенью . Нет угрозы, что выборы будем переносить или они будут отменены ", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что выборы будут, если трезво и объективно позволит эпидемиологическая ситуация.

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