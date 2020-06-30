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Espreso.tvОбществоЕС с 1 июля откроет границы для определенных категорий украинцев

ЕС с 1 июля откроет границы для определенных категорий украинцев

Совет ЕС определил категории граждан третьих стран, которым разрешат въезд с 1 июля

Об этом говорится в рекомендациях Совета ЕС, передает РБК-Украина.

В рекомендациях говорится, что если временные ограничения продолжают применяться в страну, категории должны быть от них освобождены:

  • граждане третьих стран, которые являются членами семей граждан стран ЕС;
  • долгосрочные резиденты с видом на жительство в странах ЕС или долгосрочной визой и члены их семей.

Кроме того, конкретные категории перечислены в приложении к документу:

  • специалисты в области здравоохранения и по уходу за пожилыми людьми;
  • пограничники;
  • сезонные работники;
  • работники транспортной сферы;
  • дипломаты и сотрудники международных организаций;
  • транзитные пассажиры;
  • пассажиры, путешествующие по семейным обстоятельствам;
  • моряки;
  • беженцы;
  • студенты;
  • высококвалифицированные работники.

Европейский союз принял список стран для открытия границ с 1 июля, однако Украина в него не вошла.

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