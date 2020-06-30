ЕС с 1 июля откроет границы для определенных категорий украинцев
30 июня, 2020, 20:44
Совет ЕС определил категории граждан третьих стран, которым разрешат въезд с 1 июля
Об этом говорится в рекомендациях Совета ЕС, передает РБК-Украина.
В рекомендациях говорится, что если временные ограничения продолжают применяться в страну, категории должны быть от них освобождены:
- граждане третьих стран, которые являются членами семей граждан стран ЕС;
- долгосрочные резиденты с видом на жительство в странах ЕС или долгосрочной визой и члены их семей.
Кроме того, конкретные категории перечислены в приложении к документу:
- специалисты в области здравоохранения и по уходу за пожилыми людьми;
- пограничники;
- сезонные работники;
- работники транспортной сферы;
- дипломаты и сотрудники международных организаций;
- транзитные пассажиры;
- пассажиры, путешествующие по семейным обстоятельствам;
- моряки;
- беженцы;
- студенты;
- высококвалифицированные работники.
Европейский союз принял список стран для открытия границ с 1 июля, однако Украина в него не вошла.
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