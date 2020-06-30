ЕС с 1 июля откроет границы для определенных категорий украинцев

30 июня, 2020, 20:44

Совет ЕС определил категории граждан третьих стран, которым разрешат въезд с 1 июля

Об этом говорится в рекомендациях Совета ЕС, передает РБК-Украина.

В рекомендациях говорится, что если временные ограничения продолжают применяться в страну, категории должны быть от них освобождены:

граждане третьих стран, которые являются членами семей граждан стран ЕС;

долгосрочные резиденты с видом на жительство в странах ЕС или долгосрочной визой и члены их семей.

Кроме того, конкретные категории перечислены в приложении к документу:

специалисты в области здравоохранения и по уходу за пожилыми людьми;

пограничники;

сезонные работники;

работники транспортной сферы;

дипломаты и сотрудники международных организаций;

транзитные пассажиры;

пассажиры, путешествующие по семейным обстоятельствам;

моряки;

беженцы;

студенты;

высококвалифицированные работники.

Европейский союз принял список стран для открытия границ с 1 июля, однако Украина в него не вошла.