Экс-судью оправдали по подозрению в вынесении неправосудных решений в "делах Автомайдана"

30 июня, 2020, 18:18

Шевченковский суд признал экс-судью Печерского райсуда Оксану Царевич невиновной по делу о незаконном лишении водительских прав активистов Автомайдана

Об этом передает издание "Граты" .

Отмечается, что судья Евгений Мартынов, который на протяжении пяти лет рассматривал дело, 4 часа объявлял приговор.

Царевич судили по статье 375 Уголовного кодекса - умышленное вынесение судьей неправосудного решения или приговора. В том числе вынесение такого решения из корыстных или личных соображений. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы до 8 лет.