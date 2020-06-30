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Espreso.tvОбществоЭкс-судью оправдали по подозрению в вынесении неправосудных решений в "делах Автомайдана"

Экс-судью оправдали по подозрению в вынесении неправосудных решений в "делах Автомайдана"


фото: graty.me
Шевченковский суд признал экс-судью Печерского райсуда Оксану Царевич невиновной по делу о незаконном лишении водительских прав активистов Автомайдана

Об этом передает издание "Граты" .

Отмечается, что судья Евгений Мартынов, который на протяжении пяти лет рассматривал дело, 4 часа объявлял приговор.

Царевич судили по статье 375 Уголовного кодекса - умышленное вынесение судьей неправосудного решения или приговора. В том числе вынесение такого решения из корыстных или личных соображений. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы до 8 лет.

  • Напомним, что дело против судьи Царевич было открыто Высшим советом юстиции по заявлению прокурора Печерского района Киева от 12 декабря 2014 года и касалось действий судьи при рассмотрении дел против участников Революции Достоинства. Царевич подозревается в принятии неправосудных решений против активистов Автомайдана.
  • 29 сентября 2016 года президент Украины Петр Порошенко уволил судью Оксану Царевич из Печерского райсуда Киева за нарушение присяги.
  • Высший административный суд Украины отказал в удовлетворении иска экс-судьи Печерского райсуда Киева Оксаны Царевич о восстановлении в должности.

 

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