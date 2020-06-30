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Espreso.tvСпорт Экс-футболиста "Ливерпуля" госпитализировали после вооруженного ограбления

Экс-футболиста "Ливерпуля" госпитализировали после вооруженного ограбления


фото: Getty Images
Бывший игрок "Ливерпуля" Андре Висдом оказался в больнице из-за вооруженного ограбления

Об этом сообщает The Sun .

Висдом, который сейчас выступает за "Дерби Каунти", подвергся нападению на парковке возле больницы в Мерсисайде, в которой госпитализирован родственник футболиста. 27-летний игрок был ранен, когда выходил из машины, а затем ограблен. За несколько часов до события защитник участвовал в матче с "Редингом".

"Он ранен и находится в больнице. Его состояние стабильное. Еще один мой брат находится в той же больнице. Это безумие. Я не могу в это поверить", - рассказала сестра Висдома.

Андре Висдом выступал за "Ливерпуль", "Вест Бромвич Альбион", "Норвич Сити" и австрийский "Зальцбург". В 2017 году защитник перешел в "Дерби Каунти", который сейчас выступает во втором английском дивизионе.

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