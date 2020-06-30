Древняя Эллада снова заговорила с украинцами - через "Характеры" и "Письма гетер"

30 июня, 2020, 17:05

Два уникальных древнегреческих произведения переведены на украинский язык

Оказывается, древнегреческий философ-атомист Эпикур (тот самый, чье выражение "Не бойся смерти: пока ты жив - ее нет, а как она придет - тебя не будет" по сей день активно цитируемо) был на старость довольно надоедливым и неприятным человеком. А известный античный комедиограф Менандр, имевший независимый характер и высоко ценил личную и творческую свободу, не мыслил своего существования без преданной подруги и любимой Гликеры.

Эти и другие нюансы натур исторически достоверных лиц можно вычитать в "Письмах гетер" Алкифрона, которые - в одной книге с "Характерами" Теофраста - в переводе с древнегреческого Дзвинкы Коваль только что увидели свет в серии "Библиотека античной литературы" львовского издательства "Априори".

И это не такая уж и проблема, что греческий ритор и писатель Алкифрон жил на 5-6 столетия позже, чем те, о ком он писал: жизненные перипетии всех упомянутых лиц - а это в основном даже ныне известные афиняне - несколько веков были на устах всего тогдашнего греческого общества (и в родных Афинах в особенности). И все описанные ситуации имеют подтверждение в письменных источниках. Итак, о чем идет речь?

О самой короткой из четырех книг Алкифрона - одного из крупнейших и самых оригинальных тогдашних эротических эпистолографов, что имела огромное влияние на эпистолографию Европы. О 19 так сказать, вымышленных посланиях "Письма гетер" (характерных умением автора раскрыть человеческие характеры), где описана жизнь и быт греческих жриц любви и их взаимоотношения с выдающимися мужчинами своего времени. К примеру, гетеры Фрины с Праксителем (именно с нее известный античный скульптор слепил свою Афродиту), Ламии с царем Македонии Деметрия Полиоркета тому подобное.

Напомним, что гетеры в Древней Греции - несколько иное, чем то, с чем современники связывают нравственные недостатки. Как правило, это женщины и девушки высокой культуры, одаренные не только физической красотой, но и художественными талантами, которые к тому же часто становились для мужчин настоящими партнерами их общественного бытия и труда и на многие годы брали в плен их души. Поэтому "Письма гетер" интригуют еще и под этим углом зрения.

Другая часть этой еще "горячей" книги - "Характеры" Теофраста, которые, скорее всего, не задумывались как самостоятельные, но приобрели широкую популярность еще при жизни автора и начали целое направление античной литературы. Их идеи старательно разрабатывали следующие поколения римских и греческих философов и новоевропейской писатели. Скажем, в Византийскую эпоху "Характеры" даже входили в школьные программы, а в более поздние времена известный французский мыслитель-моралист Жан де Лабрюйер свои "Характеры, или нравы этого века" (ставшие самостоятельным произведением) задумал именно как дополнение к собственному переводу "Характеров "Теофраста.

Как поделилась впечатлениями с Еспресо.TV переводчик Дзвинка Коваль, речь о действительно очень самобытной галереи литературных портретов - цинике, балагуре, скупердяе и других. Но, правда, искать среди них положительные типажи, наделены обычными человеческими добродетелями, бесполезно. Одну из самых заметных фигур древнегреческой литературы эпохи эллинизма, выдающегося философа, естествоиспытателя и оратора Теофраста (которому сам Аристотель менял Имя Тиртамус сначала на Евфраст ( "тот, что говорит добро"), а тогда на Теофраст ( "тот, что говорит от Бога ")) интересовали прежде всего человеческие пороки. Имея талант проникать во внутренний, тщательно скрываемый от посторонних глаз мир человека, Теофраст считал, что найдя первопричины этих недостатков, можно обезопасить человеческое сообщество от последствий плохих и безрассудных поступков. Если бы только так было ...

Примечательно, что существует более 80 изданий "характер" Теофраста разных языках. Только в соседней Польше его переводили 5 раз - дважды с французского перевода (XVIIIcт.) и трижды с оригинала.

Переводы с древнегреческого "Характеров" Теофраста и "Писем гетер" Алкифрона на украинском выходят впервые.