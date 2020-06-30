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Espreso.tvОбществоДо конца года 800 млн людей на Земле могут потерять работу, - Международная организация труда

До конца года 800 млн людей на Земле могут потерять работу, - Международная организация труда

В Международной организации труда спрогнозировали три сценария развития событий в сфере занятости

Об этом говорится в отчете МОТ, передает РБК-Украина .

Во втором квартале 2020 года сократилось около 400 млн рабочих мест на полный рабочий день.

Согласно новым прогнозам, ситуация во второй половине года может иметь три пути развития:

  • Оптимистичный. Деятельность работников восстановится быстро, повышая создание рабочих мест. Возможна потеря 34 млн рабочих мест.
  • Базовый. Постепенное оживление экономической активности, снятие ограничений для работы в офисах и восстановление потребления и инвестиций. Потеря 140 млн рабочих мест.
  • Пессимистичный. Вторая волна коронавируса, возвращение ограничений. Потеря 340 млн рабочих мест.

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