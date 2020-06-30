Чиновник горсовета Кривого Рога умер во время сессии
Об этом сообщили в Управлении прессы исполкома горсовета в Facebook.
"Сегодня, во время сессии городского совета, до конца выполняя свои служебные обязанности, от остановки сердца умер руководитель департамента регулирования градостроительной деятельности и земельных отношений исполкома городского совета Александр Бризецкий", - говорится в сообщении.
Ему было 64 года.
С 1999 по 2003 годы работал заместителем городского главы Кривого Рога по вопросам деятельности исполнительных органов совета.
С 2010 года возглавлял департамент регулирования градостроительной деятельности и земельных отношений исполкома Криворожского городского совета.
Более 32 лет он отдал службе в органах местного самоуправления.
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