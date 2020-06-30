Чиновник горсовета Кривого Рога умер во время сессии

30 июня, 2020, 16:04

В Кривом Роге скончался глава департамента регулирования градостроительства и земельных отношений исполкома горсовета Александр Бризецкий

Об этом сообщили в Управлении прессы исполкома горсовета в Facebook.

"Сегодня, во время сессии городского совета, до конца выполняя свои служебные обязанности, от остановки сердца умер руководитель департамента регулирования градостроительной деятельности и земельных отношений исполкома городского совета Александр Бризецкий", - говорится в сообщении.

Ему было 64 года.

С 1999 по 2003 годы работал заместителем городского главы Кривого Рога по вопросам деятельности исполнительных органов совета.

С 2010 года возглавлял департамент регулирования градостроительной деятельности и земельных отношений исполкома Криворожского городского совета.

Более 32 лет он отдал службе в органах местного самоуправления.