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Espreso.tvОбществоБелый дом узнал о заговоре России с талибами еще в 2019 году, - AP

Белый дом узнал о заговоре России с талибами еще в 2019 году, - AP


фото: reuters
Высокопоставленных чиновников в Белом доме проинформировали о разведданных относительно заговора России с талибами в Афганистане еще в начале 2019 года

Об этом сообщает AP со ссылкой на информированные источники.

По словам чиновников, эта информация была включена по меньшей мере в один из письменных брифингов разведки, которые президент США Дональд Трамп получает ежедневно.

По информации AP, тогдашний советник по национальной безопасности Джон Болтон также сообщил коллегам, что проинформировал Трампа о сведениях разведки в марте 2019 года. После разоблачения Болтон отказался комментировать эту информацию.

AP пишет, что сведения по поводу вознаграждений за убийство американских военнослужащих повторно внесли в еще один брифинг разведки в начале 2020 года, и нынешний советник по нацбезопасности Роберт О'Брайен обсуждал этот вопрос с Трампом. Сам О'Брайен отрицает это.

По словам источников в администрации, чиновники подготовили для Белого дома варианты ответа на российскую агрессию в Афганистане. Однако администрация Трампа до сих пор не приняла никаких действий против Москвы.

Ранее The New York Times сообщила, что российская разведка тайно предлагала боевикам Талибана деньги за убийство американских военных в Афганистане.

По данным журналистов, данные были получены в ходе допросов захваченных боевиков в Афганистане и переданы президенту США.

В свою очередь в Белом доме, и сам Трамп опровергли эту информацию.

Кроме того, Трамп назвал статью New York Times "заказной".

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