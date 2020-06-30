Американский чемпион заявил, что Ломаченко преобладает только один боксер в мире

30 июня, 2020, 14:45

Легендарный американский боксер Оскар Де Ла Хойя заявил, что украинец Василий Ломаченко уступает в мастерстве только мексиканцу Саулю Альваресу

Об этом сообщает Boxingscene .

По словам бывшего чемпиона мира в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойи, который сейчас является главой промоутерской компании Golden Boy Promotions, лучшим боксером мира является мексиканец Сауль Альварес.

"Первым в этом списке надо поставить Канело. Просто потому что он единственный, кто хочет боксировать с лучшими соперниками. Посмотрите, кто был его соперниками и с кем он хотел бы встретиться. Все остальные боксеры сразу начинают спрашивать:" Сколько мы заработаем в этом поединке ?".. Канело даже не спрашивает об этом, он просто хочет боксировать с лучшими", - сказал Де Ла Хойя.

В тройку лучших боксеров мира он также включил американца Теренса Кроуфорда и украинца Василия Ломаченко.

"Теренс Кроуфорд и Василий Ломаченко находятся на одном уровне. Считаю, в Кроуфорда есть потенциал стать суперзвездой благодаря его способностям и таланту. Ломаченко, я считаю, выдающийся боксер, и, думаю, он мог бы боксировать в первом полусреднем весе, если захочет, и у него хорошо это получится ", - сказал Де Ла Хойя.

Альварес является обладателем титулов WBC (Всемирного боксерского совета) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в среднем весе (до 72,6 кг) и пояса WBA во втором среднем весе (до 76,2 кг).

Кроуфорд является чемпионом мира WBO (Всемирной боксерской организации) в полусреднем весе (до 66,7 кг)

Ломаченко владеет титулами WBC, WBA и WBO в легком весе (до 61,2 кг).

30 июня стало известно, что венесуэлец Хорхе Линарес и доминиканец Хавьер Фортуна встретятся в поединке за титул чемпиона мира WBC , которым владел Василий Ломаченко.

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