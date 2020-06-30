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Espreso.tvЭкономикаАэропорт "Киев" начал поэтапное сокращение сотрудников из-за угрозы банкротства

Аэропорт "Киев" начал поэтапное сокращение сотрудников из-за угрозы банкротства


фото: fb
Руководство международного аэропорта "Киев" начинает поэтапное сокращение своих работников на фоне кризиса, в котором оказалась авиационная отрасль из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта на странице в Facebook.

"Руководство Международного аэропорта" Киев "вынуждено сократить половину своих сотрудников, чтобы спасти предприятие от банкротства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что аэропорт "Киев" начинает поэтапное сокращение своих работников на фоне глубокого кризиса, в котором оказалась авиационная отрасль из-за пандемии коронавируса.

"Накопление проблем сопровождалось и отсутствием какой-либо реакции и помощи от правительства, профильного министерства а также власти Киева. Напомним, что руководство Международного аэропорта« Киев »постоянно обращается за помощью к властям, но надлежащей и своевременной реакции так и нет", - подчеркнули в пресс-службе.

Согласно данным аэропорта, всего на двух предприятиях - КП МА "Киев" и ООО "Мастер-Авиа" работает около 2 тыс. человек. В смежных предприятиях, сотрудничающих с аэропортом, еще 8 тыс. сотрудников.

В пресс-службе напомнили, что аэропорт "Киев" - это второй по пассажиропотоку аэропорт Украины и второй по количеству отчислений в бюджет Киева налогоплательщик среди коммунальных предприятий города.

Отмечается, что банкротство аэропорта будет иметь катастрофические последствия для международного имиджа, авиационной отрасли Украины, экономики и рынка труда в целом.

По словам генерального директора компании "Мастер-Авиа" Олега Левченко, медленное восстановление спроса на авиаперелеты и возвращении к карантинного уровня ожидается лишь через несколько лет.

"Самостоятельно, без помощи государства, столичном аэропорту не выжить. К сожалению, нам придется сократить 50% персонала, в том числе высококвалифицированных специалистов отрасли. Аэропорт" Киев "объединяет тысячи специалистов, которые развивают авиацию, на их профессиональную подготовку тратится не только много времени, но и значительные средства. с грустью придется прощаться с каждым из них, ведь у нас сформировалась отличная команда ", - цитирует пресс-служба слова Левченко.

Отмечается, что на данный момент каждое подразделение аэропорта "Киев" решает, кого из сотрудников уволить и как оптимизировать работу предприятия.

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