2,75 млн грн убытков государству: ГБР сообщило о подозрении высокопоставленному чиновнику, который продавал радиоактивный металлолом

30 июня, 2020, 18:58

Следователи территориального управления ГБР в Киеве сообщили главе одного из государственных агентств Украины о подозрении в незаконном обращении с радиоактивными материалами (ч. 3 ст. 265 Уголовного кодекса)

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Досудебным расследованием установлено, что 23 августа 2019 года чиновник без необходимой лицензии Государственной инспекции ядерного регулирования Украины продал более 510 тонн радиоактивного загрязненного металлолома на сумму 516 тыс. грн.

"Согласно заключению экспертизы исследуемые объекты являются радиоактивными материалами, рыночная стоимость которых составляет более 3 млн 269 тыс. грн. В результате государству причинен материальный ущерб в сумме более 2 млн 753 тыс. грн", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что при заключении соглашения о продаже металлолома стороны не имели лицензий Государственной инспекции ядерного регулирования Украины и санитарных паспортов на осуществление вида деятельности, связанного с торговлей радиоактивными материалами в виде радиоактивно загрязненного металлолома.

В ГБР добавили, что в случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

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