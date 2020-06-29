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Espreso.tvОбществоЗеленский и Орбан могут встретиться в конце июля, - МИД

Зеленский и Орбан могут встретиться в конце июля, - МИД

Встреча президента Владимира Зеленского с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном может произойти в конце июля

Об этом заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил в интервью " Интерфакс-Украина ".

"Обсуждены перспективы проведения встречи Зеленского с Орбаном. Ориентировочно, это может быть конец июля. Венгерская сторона пообещала предоставить свои наработки по тексту меморандума, который мы предложили им еще во время визита Дмитрия Кулебы в Будапешт", - сказал Боднар.

По его словам, сам факт проведения комиссии после семи лет перерыва - это уже определенный толчок. Министры договорились содействовать проведению в ближайшие недели двух дополнительных комиссий - по национальным меньшинствам и вопросам образования, а также будут приняты меры для подготовки трансграничной комиссии по развитию пограничной инфраструктуры.

Боднар добавил, что все вопросы не были решены, разногласия остаются, но их пытаются свести к понятному алгоритму решения.

Одним из способов решения вопроса прав нацменьшинств в сфере образования он назвал совершенствование украинского законодательства, а именно - разработки нового закона о национальных меньшинствах.

На вопрос о том, будет ли достигнута сторонами договоренность по вопросу образования еще до встречи Зеленского и Орбана, Боднар ответил, что, вероятно, будет достигнут прогресс.

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