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Espreso.tvОбществоВыпускники из ОРДЛО, которые сдают ЗНО, могут не идти на обсервацию, - МОЗ

Выпускники из ОРДЛО, которые сдают ЗНО, могут не идти на обсервацию, - МОЗ

Дети с временно оккупированных территорий, которые приезжают сдавать ЗНО, могут не проходить обсервацию

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Эспрессо.TV .

"На сегодняшний день у нас самоизоляцию или обсервацию не должны проходить исключительно дети, которые приезжают сдавать ЗНО или вступать в украинские вузы с временно оккупированных территорий", - сказал он.

Степанов также напомнил, что на последнем заседании Кабмина позволили не проходить обсервацию людям, которые после приезда из-за границы прошли исследования методом ПЦР и оно оказалось отрицательным.

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