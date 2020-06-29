Выпускники из ОРДЛО, которые сдают ЗНО, могут не идти на обсервацию, - МОЗ
29 июня, 2020, 12:08
Дети с временно оккупированных территорий, которые приезжают сдавать ЗНО, могут не проходить обсервацию
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Эспрессо.TV .
"На сегодняшний день у нас самоизоляцию или обсервацию не должны проходить исключительно дети, которые приезжают сдавать ЗНО или вступать в украинские вузы с временно оккупированных территорий", - сказал он.
Степанов также напомнил, что на последнем заседании Кабмина позволили не проходить обсервацию людям, которые после приезда из-за границы прошли исследования методом ПЦР и оно оказалось отрицательным.
Проверенная информация о коронавирус в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
22 июня, 2020 Практическая конспирология
-
-
-
-
19 июня, 2020 Удушающее величие