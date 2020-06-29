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Espreso.tvОбществоВ Закарпатье за 2 часа выпала 20-дневная норма дождей

В Закарпатье за 2 часа выпала 20-дневная норма дождей


фото: Закарпатська ОДА
Сильные ливни с грозами прошли в Межгорском районе Закарпатья

Об этом сообщает пресс-центр Закарпатской ОГА.

28 июня зафиксировано грозовую активность с градом, порывами ветра и ливнями.

За два часа выпала 20-дневная норма дождей, 119 мм. Произошло резкое поднятие уровня воды и оползни.

В частности, в Межгорском районе поток превратился в полноводную реку и снес часть дороги и несколько мостиков.

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