В Закарпатье за 2 часа выпала 20-дневная норма дождей

29 июня, 2020, 10:09

Сильные ливни с грозами прошли в Межгорском районе Закарпатья

Об этом сообщает пресс-центр Закарпатской ОГА.

28 июня зафиксировано грозовую активность с градом, порывами ветра и ливнями.

За два часа выпала 20-дневная норма дождей, 119 мм. Произошло резкое поднятие уровня воды и оползни.

В частности, в Межгорском районе поток превратился в полноводную реку и снес часть дороги и несколько мостиков.