В Закарпатье за 2 часа выпала 20-дневная норма дождей
29 июня, 2020, 10:09
Сильные ливни с грозами прошли в Межгорском районе Закарпатья
Об этом сообщает пресс-центр Закарпатской ОГА.
28 июня зафиксировано грозовую активность с градом, порывами ветра и ливнями.
За два часа выпала 20-дневная норма дождей, 119 мм. Произошло резкое поднятие уровня воды и оползни.
В частности, в Межгорском районе поток превратился в полноводную реку и снес часть дороги и несколько мостиков.
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