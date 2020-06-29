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Espreso.tvОбществоВ июне 45% украинцев не одобряют действия Зеленского, - опрос

В июне 45% украинцев не одобряют действия Зеленского, - опрос


фото: Укрінформ
38% опрошенных в июне украинцев одобряют действия и заявления президента Владимира Зеленского, тогда как 45% - не одобряют

Об этом говорится в опросе КМИС, проведенном с 20 по 23 июня.

"Оценивая действия органов власти в мае-июне этого года, 38% ответили, что одобряют действия и заявления президента Зеленского (в мае - 47%), 45% - не одобряют (в мае - 37%). Разница между долей тех, кто одобряет действия и заявления президента, и долей тех, кто не одобряет, впервые за последний год стала отрицательной и составила минус 7 процентных пунктов", - говорится в опросе.

При этом 23% опрошенных в июне одобряют действия Кабинета министров (24% в мае), 59% - не одобряют (61% в мае).

Опрос проводился с 20 по 23 июня 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В ходе опроса проведено 2000 интервью.

Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%. Данные этого исследования сравниваются с результатами предыдущих опросов КМИС.

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