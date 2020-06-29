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Espreso.tvОбществоВ Украине выявляют более 4 тыс. случаев пневмонии за неделю, - Степанов

В Украине выявляют более 4 тыс. случаев пневмонии за неделю, - Степанов

В Украине в середине апреля регистрировали более 5 тыс. случаев пневмонии за неделю, в мае был спад, а сегодня этот показатель снова вырос до более 4 тыс. случаев пневмонии за неделю

Об этом заявил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов, сообщает Эспрессо.TV.

"В свое время был расширен перечень и алгоритм ПЦР-тестов на COVID - 19, в том числе были добавлены все новые случаи пневмонии. Независимо от того, есть симптомы или нет мы тестируем все случаи пневмонии, которые регистрируются в нашей стране. Это важно, так как основным осложнением в COVID-19, в первую очередь, является пневмония, которая протекает очень сложно и очень часто приводит к летальному исходу. Когда мы начали тестировать, в середине апреля мы регистрировали за неделю около 5061 случаев пневмонии. Затем этот показатель упал и на 11 мая мы вышли на показатель 2143 случая. На сегодня мы регистрируем более 4 тыс. случаев. Основная часть из них это осложнение от COVID-19 ", - рассказал Степанов.

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